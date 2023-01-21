الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع البنك الأهلي.. القنوات الناقلة والمعلق

السبت، 21 يناير 2023 - 23:43

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي - البنك الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة مع البنك الأهلي في الجولة 15 من الدوري المصري.

وتفوق الأهلي على الزمالك في قمة الجولة 14 من الدوري المصري.

فيما خسر البنك الأهلي مباراته الأخيرة ضد الاتحاد السكندري بنتيجة 3-2.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 24 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بهدف دون رد وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل السلبي لكل فريق.

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