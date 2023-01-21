خالد عبد الفتاح: جمهور الأهلي ساندني وشخصية الفريق منحتني الثقة في القمة

السبت، 21 يناير 2023 - 23:39

كتب : FilGoal

خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي

عبر خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك، مؤكدا أن جمهور الفريق دعمه بقوة قبل لقاء القمة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وشارك عبد الفتاح كأساسي لأول مرة مع الأهلي أمام الزمالك بسبب الغيابات في خط دفاع الفريق الأحمر.

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وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشكر لاعبي الأهلي على دعهم لي وشخصية الفريق منحتني الثقة".

وأضاف "جمهور الأهلي عظيم وساندني بكل قوة".

وواصل "لعبنا بروح عالية وبقوة وأي لاعب يرتدي قميص الأهلي يلعب بكل ثقة".

وأكمل "جمهور الأهلي هو الداعم الأول واللعب بثقة في كل الحالات يمنحك الدافع والحافز".

وأردف "إن شاء الله نفوز بالدوري والكأس ونصل إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

وأتم تصريحاته "ألعب بجوار نجوم مصر في الأهلي وهذا يمنحني الثقة".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

الأهلي محمد الشناوي الزمالك
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