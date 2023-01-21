معلول: هدف كهربا أدخلنا لأجواء المباراة.. والزمالك لم يشكل خطورة على مرمى الأهلي

السبت، 21 يناير 2023 - 23:22

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - علي معلول

شدد علي معلول لاعب النادي الأهلي أن عزيمة لاعبي الأحمر ورغبتهم حسمت المباراة أمام الزمالك، مشيرا إلى أنه طالب اللاعبين بالتركيز بعد هدف كهربا.

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

وصنع علي معلول الهدف الثالث في المباراة لمحمد شريف.

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وقال علي معلول في تصريحات أون تايم سبورتس: "لعبنا مباراة صعبة أمام منافس قوي مثل الزمالك ولكن رغبة اللاعبين والعزيمة حسمت المباراة لصالحنا".

وأضاف "لم يكن هناك هجمات كثيرة في الشوط الأول ولكن هدف كهربا أدخلنا لأجواء المباراة ولعبنا كرتنا المعتادين عليها دون أن يخلق الزمالك أي فرصة للتسجيل أمامنا".

وواصل "تسجيل ثلاثة أهداف والخروج بشباك نظيفة في مباراة مثل الدربي أمر رائع".

واستطرد "تحدثت مع اللاعبين بعد هدف كهربا أنه يجب أن نكون في قمة تركيزنا في أول خمس دقائق بعد الهدف كي لا نستقبل هدف التعادل، حافظنا على مستوانا وسجلنا الثاني والثالث وأهدرنا أكثر من فرصة".

وأتم "لدينا مباراة أخيرة قبل كأس العالم للأندية يجب أن نفوز بها ثم سنركز في البطولة الكبرى لنقدم أفضل أداء ممكن".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة بفارق أربع نقاط عن فيوتشر الثاني وسبع عن بيراميدز الثالث وثماني عن الزمالك الرابع.

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