الشناوي: كنا في حالة تركيز لمدة أسبوع قبل القمة

السبت، 21 يناير 2023 - 23:19

كتب : FilGoal

منتخب مصر - محمد الشناوي

شدد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي على أن فريقه كان في حالة تركيز شديدة قبل عدة أيام من مباراة القمة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال الشناوي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أبارك لجمهور الأهلي الفوز بالقمة، كل اللاعبين كانوا في حالة تركيز طوال الأسبوع الماضي استعدادا للمباراة".

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وأضاف "لعبنا بشكل جيد ونفذنا تعليمات المدرب والأجواء كانت جيدة في الملعب من جمهور الفريقين".

وواصل "كل لاعب يؤدي الدور المطلوب منه في الملعب ولذلك حققنا الفوز".

وأتم تصريحاته "لعبنا بروح عالية جدا وهذا ما كان ينقصنا في إحدى الفترات".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

محمد الشناوي الأهلي
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