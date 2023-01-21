عبد الحفيظ: لا نريد أن نقع في فخ الموسم الماضي بعد الفوز على الزمالك

السبت، 21 يناير 2023 - 23:09

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك

شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على ضرورة التركيز في الدوري بعد الفوز على الزمالك لحسم اللقب.

وقال عبد الحفيظ عقب المباراة: "مبروك لجمهور الأهلي لأنه هو الأعظم في هذا الكيان وهو الأصل".

وأضاف "الفوز على الزمالك مهم جدا ولكن لا نريد أن نقع في فخ الموسمين الماضيين، الموسم الماضي فزنا على الزمالك بخماسية ولم نحقق الدوري".

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وواصل "أكبر رد على أي شخص هو الملعب وتحقيق الانتصار".

وأتم تصريحاته "سأترك 3 لاعبين من الأهلي فقط لعمل مقابلات تليفزيونية بعد الفوز على الزمالك لأننا سجلنا 3 أهداف".

وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.

الأهلي الزمالك سيد عبد الحفيظ
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