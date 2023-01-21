مؤتمر كولر: عندما تفوز 3-0 فإن الغيابات لا تؤثر.. وهذا محمد شريف الذي أعرفه

أبدى مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي سعادته بتألق محمود عبد المنعم "كهربا" وعودة محمد شريف للتهديف من جديد بعد الفوز على الزمالك.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 3-0 في الجولة 14 من الدوري المصري، بفضل هدف كهربا وثنائية محمد شريف.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سنحت لنا فرصتين أو 3 للتسجيل في الشوط الأول، ما افتقدناه هو الثقة والهدوء ولذلك كانت التمريرات الأمامية والبينية قليلة أو خاطئة".

وأضاف "طالبت من اللاعبين بين الشوطين أن نكون أهدأ بكثير".

وواصل "سعيد بتسجيل كهربا للمباراة الثانية على التوالي وأيضا محمد شريف أزاح الضغوط من على كاهله وعاد للتسجيل من جديد".

وأكمل "الفواق بين الفرق المتنافسة على اللقب تكون قليلة وفارق النقاط متقارب، بالنسبة لي المباراة المقبلة هي المهمة، مباريات الفرق الأخيرة في الجدول تكون أصعب في بعض الأحيان من المنافس المباشر".

وعن عودة محمد شريف للتسجيل قال: "شريف شارك بدون ضغوط وهذا شريف الذي أعرفه وتحدثت معه مؤخرا وشاهدنا سويا أهدافه السابقة، وأعمل معه كل يوم لاستعادة مستواه، وهو ساعد نفسه ومن المهم أن تكون ثنائية اليوم بداية للعودة لشريف الذي أعرفه".

وردا على الصفقات: "نحن فريق كبير ونريد في كل مركز منافسة بين اللاعبين، وعندما تكون هناك فرصة لتقوية الفريق سنفعل ذلك في ظل ضغط المباريات".

وعن الدفاع أجاب قائلا: "عندما تفوز 3-0 فإن الغيابات لا تؤثر، رامي ربيعة وخالد عبد الفتاح قدما مباراة كبيرة اليوم".

وأتم عن عدم مشاركة أيمن أشرف قائلا: "كان مصابا لفترة، وفاته الكثير من تدريباتي ليكون جاهزا للمشاركة في المباريات، ولم يكن هناك داع لمشاركته اليوم بعد تألق ربيعة وخالد عبد الفتاح".

وقال كولر عبر قناة الأهلي: "الوافدون الجدد لعبوا بشكل جيد جدا مثل زملائهم".

وأوضح "كان هناك مخاطرة في مشاركة خالد عبد الفتاح في مركز قلب الدفاع، لأنه ظهير أيمن في الأساس، ورغبت في مشاركة محمد هاني كظهير أيمن لأنه متألق مؤخرا في مركزه".

وواصل "قبل المباراة تحدثت مع خالد وعلمت منه إنه لعب في مركز قلب الدفاع من قبل مع سموحة، وشارك في ذلك المركز لأن لديه السرعة وقلب قوي واثبت لي حسن اختياري وقدّم مباراة كبيرة اليوم".

وأتم "أريد أن أشكر جمهور الأهلي على الدعم العظيم الهائل وهذا مهم للفريق وبالأخص للاعبين الجدد وهو ما يقوي الفريق جدا، وأتمنى أن في يوم من الأيام أن يكون الملعب ممتلئ بجمهور الأهلي".

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ولم يحقق حتى الآن فريق الزمالك أي انتصار خلال عام 2023.