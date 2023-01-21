جون إيبوكا من سيراميكا كليوباترا إلى أهلي طرابلس

أعلن نادي أهلي طرابلس الليبي تعاقده مع المهاجم النيجيري جون إيبوكا قادما من سيراميكا كليوباترا.

وكان المهاجم النيجيري ضمن اللاعبين المرشحين للانتقال للزمالك في وقت سابق.

وأوضح نادي سيراميكا كليوباترا أن مهاجمه انتقل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم.

ويحتل أهلي طرابلس الليبي المركز الثالث في المجموعة الثانية من الدوري الليبي برصيد 15 نقطة بفارق 8 نقاط عن الاتحاد.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن سيراميكا كليوباترا طلب مبلغا يفوق 20 مليون جنيه بجانب ضم حمدي علاء بشكل نهائي واستعارة عمرو السيسي.

وكانت الأمور المالية ما زالت بعيدة بين الزمالك وسيراميكا بشأن إيبوكا في وقت سابق.

نادي سيراميكا كليوباترا كان يرى وقتها أنه دفع مبلغا كبيرا لانتقال اللاعب مع انتقال "أحمد أمين قفة" وبالتالي يريد أن يحصل على مقابل الأموال التي دفعها.

رغبة الزمالك كانت في تقليل المقابل المادي المطلوب مع تقسيطه على دفعات وهو ما يحدث في أغلب الصفقات حاليا عكس مطالب نادي سيراميكا كليوباترا الذي يرغب في الحصول على قيمة اللاعب "كاش".

جون إيبوكا تألق رفقة إنبي منذ عام 2020 مقدما أداء رائعا، جذب أنظار الجماهير المصرية إليه.

المهاجم النيجيري انضم إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بداية الموسم الجاري قادما من إنبي في صفقة كلفت سيراميكا انتقال أحمد أمين "قفة"، وجوزيف أتولي لاعبا الفريق، بجانب مبلغ مالي.

صاحب الـ26 عاما شارك في 14مباراة هذا الموسم حتى الآن. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

ولعب إيبوكا إجمالا 79 مباراة بالدوري المصري. سجل فيهم 26 هدفا وصنع 6 آخرين.