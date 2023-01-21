حمدي فتحي: توقيت الفوز على الزمالك مهم لأنه قبل كأس العالم للأندية
السبت، 21 يناير 2023 - 22:56
كتب : FilGoal
عبر حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على الزمالك في قمة الدوري.
وفاز الأهلي على الزمالك بثلاثية دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)
وقال حمدي فتحي عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "الفوز على الزمالك جاء في توقيت مهم جدا للفريق وقبل كأس العالم للأندية".
وأضاف "اللاعبين قاتلوا في الملعب من أجل الأهلي وجمهوره".
وواصل "كل اللاعبين رجال ونلعب معا من أجل تحقيق الانتصارات".
ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.
وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.
ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد شريف.
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