للمرة الثالثة في الموسم.. أليو ديانج رجل مباراة الزمالك والأهلي

حصد المالي أليو ديانج جائزة رجل المباراة في القمة المصرية بين الأهلي والزمالك في الجولة 14 من الدوري المصري.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وانتصر الأهلي على غريمه التقليدي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة.

وفاز ديانج بالجائزة للمرة الثالثة هذا الموسم ليصبح أكثر من يحصد الجائزة رفقة أحمد الشيخ (غزل المحلة) وإمام عاشور (الزمالك).

وبات المالي ثامن لاعب من الأهلي يحصد جائزة رجل المباراة في الدوري الموسم الجاري.

ماذا قدم أليو ديانج أمام الزمالك؟

دقائق: 90

تسديدات: 1

لمس الكرة: 76

تمريرات صحيحة: 58 من 63

دقة تمرير: 92%

تمريرات في الثلث الهجومي: 16

صناعة فرص محققة: 1

فقد الاستحواذ: 2

عرقلة ناجحة: 3 من 4

استعادة الكرة: 9

فوز بصراعات ثنائية: 4 من 7

ارتكاب أخطاء: 1



































































































































ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.