كهربا يسجل وشريف بالتخصص.. الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية في قمة الدوري

حقق الأهلي الفوز على الزمالك بثلاثية دون رد في مباراة القمة التي جمعتهما ضمن الجولة 14 من الدوري المصري وأقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 34 في الصدارة بفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند النقطة 26 في المركز الرابع.

ولم يحقق حتى الآن فريق الزمالك أي انتصار خلال عام 2023.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها محمود عبد المنعم "كهربا" هدف، ومحمد شريف هدفين.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة قلبي دفاع لتعويض غياب كل من ياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم.

واعتمد الزمالك على تشكيله المعتاد في الفترة الماضية.

جاءت الدقائق الأولى من المباراة متوسطة المستوى وسط حذر من الفريقين وانحصر اللعب في منتصف الملعب.

وظهرت خطورة الأهلي للمرة الأولى في الدقيقة 19 بعدما انطلق عبد القادر من الناحية اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يمررها إلى أفشة الذي سدد بقوة أعلى مرمى محمد عواد.

وانطلق كهربا منفردا بالمرمى في الدقيقة 27 ومر من الحارس محمد عواد ثم سدد كرة نحو الشباك لكنها ذهبت بعيدا، قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل.

ورد الزمالك بتسديدة قوية من مسافة بعيدة بقدم نبيل عماد في الدقيقة 29 لكن محمد الشناوي تصدى لها ببراعة وأبعدها إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مرر حسين الشحات كرة إلى حمدي فتحي لكنها مرت منه وغالطت محمد عواد وذهبت نحو المرمى قبل أن تصطدم في القائم ويتابعها كهربا بتسديدة اصطدمت في الدفاع وخرجت إلى ركنية.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الزمالك والأهلي.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني وبادر الأهلي بمحاولة الهجوم وانطلق محمد هاني وسدد كرة قوية تصدى لها محمد عواد وارتدت إلى حسين الشحات الذي حاول مراوغة الدفاع ولكنه لم ينجح وأبعدها لاعبو الأبيض عن مناطق الخطورة.

وانطلق كهربا بسرعة نحو مرمى محمد عواد لكن سدد كرة في يد حارس الزمالك.

وأجرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بنزول الثنائي عمر جابر ومصطفى الزناري بدلا من عمرو السيسي وحمزة المثلوثي.

هدف كهربا

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 60 عن طريق كهربا، وذلك بعد عرضية من حسين الشحات إلى حمدي فتحي الذي استلم الكرة ثم مررها بالرأس إلى كهربا، ليضعها الأخير بضربة رأسية في شباك محمد عواد.

ودفع فيريرا بـ سيد عبد الله بدلا من محمد عبد الشافي في الدقيقة 68.

وغادر كهربا أرض الملعب في الدقيقة ذاتها ليشارك بدلا منه محمد شريف.

وطالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد رامي ربيعة لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب وأكد على عدم وجود لمسة يد.

الهدف الثاني

وجاءت الدقيقة 75 بالهدف الثاني للأهلي بعدما أرسل محمد هاني عرضية ارتبك الدفاع في إبعادها واصطدمت بحمدي فتحي لتصل إلى محمد شريف الذي سددها مباشرة على يمين محمد عواد في الشباك البيضاء.

وعقب الهدف دفع فيريرا بـ شيكابالا ويوسف أسامة بدلا من سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي.

وشارك أيضا من الأهلي مروان عطية وطاهر محمد بدلا من حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

واستمرت تغييرات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ودفع بـ أحمد نبيل "كوكا" بدلا من أحمد عبد القادر.

وانطلق محمد شريف نحو مرمى محمد عواد ووضع الكرة من أعلى الحارس وسقط في الأرض مهدرا فرصة إضافة الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 90.

لكن شريف أبى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة وترجم عرضية علي معلول في الدقيقة 91 إلى الهدف الثالث للأهلي والثاني له، بعدما سدد مباشرة بالقدم اليسرى كرة قوية سكنت شباك محمد عواد.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.