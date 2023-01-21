تقرير تركي: الأهلي تقدم بعرض كبير لـ بيشكتاش لضم موليكا

السبت، 21 يناير 2023 - 21:51

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا

تقدم الأهلي بعرض لـ بيشكتاش التركي لضم الكونغولي جاكسون موليكا حسب قناة "TRT Sport" التركية.

وكشف التقرير أن الأهلي تقدم بعرض وصلت قيمته 4 ملايين يورو لضم المهاجم البالغ 23 عاما.

وأضاف التقرير أن بيشكتاش لا يفكر في بيع اللاعب.

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وخاض موليكا 18 مباراة مع النسور هذا الموسم سجل 5 أهداف وصنع 2.

ويمتد تعاقد موليكا الذي انضم في الصيف الماضي حتى 2026-27 بعدما انضم مقابل 3 ملايين و350 ألف يورو حسب تقارير تركية.

وسبق أن كشف عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم: "نادي بشكتاش متمسك بـ موليكا في الوقت الحالي إلى أن يحدث أي تغيير من الطرف التركي، ولكن هناك تريث من الأهلي إلى أن يحدث أمر معين".

وأوضح "هناك بدائل لأسماء المهاجمين المرشحين للأهلي وكولر وافق عليها والأهلي قطع شوطا كبيرا في المفاوضات".

وأتم تصريحاته "المهاجم الجديد سيأتي لـ الأهلي ومؤكد بتضحية مالية كبيرة جدا".

ويسعى الأهلي لدعم خط هجومه بالتعاقد مع مهاجما أجنبيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الأهلي تعاقد مع كل من خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي ومروان عطية.

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