في ظهور ديباي الأول.. أتليتكو مدريد يتخطى بلد الوليد بالثلاثة

السبت، 21 يناير 2023 - 21:43

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

عاد أتليتكو مدريد للانتصارات من جديد في الدوري الإسباني على حساب ريال بلد الوليد بنتيجة 3-0 في الجولة 18 من المسابقة.

وشهدت المباراة مشاركة ممفيس ديباي الذي انضم قادما أمس الجمعة من برشلونة.

واحتاج أتليتكو مدريد 28 دقيقة فقط من أجل إنهاء اللقاء لصالحه.

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تقدم الروخيبلانكوس عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 18، هدف يحمل رقم 50 للمهاجم الدولي في الدوري الإسباني، بواقع 25 لكل فريق من قطبي العاصمة الإسبانية.

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وأضاف جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعد تمريرة من ناويل مولينا.

وعزز ماريو هيرموسو النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 28 مستفيدا من خطأ دفاعي.

المباراة انتهت هنا ولم تشهد فرصا محققة.

في الدقيقة 75 شارك ديباي لأول مرة بقميص فريق العاصمة بدلا من ألفارو موراتا.

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وارتفع رصيد أتليتكو مدريد لـ 31 نقطة من 18 مباراة في المركز الرابع، بفارق 10 نقاط عن برشلونة المتصدر والذي يمتلك مباراتين أقل.

وتوقف رصيد بلد الوليد عند 17 نقطة من 17 مباراة متكبدا خسارته الخامسة على التوالي، في المركز السابع عشر.

أتليتكو مدريد بلد الوليد الدوري الإسباني
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