50 نقطة من 19 مباراة.. نابولي ينتصر على ساليرنيتانا بثنائية

السبت، 21 يناير 2023 - 21:16

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

واصل نابولي تعزيز صدارته في ترتيب الدوري الإيطالي بالعودة من مدينة ساليرنو على ساليرنيتانا بنتيجة 2-0 في الجولة 19 من المسابقة.

سجل ثنائية نابولي: جيوفاني دي لورينزو وفيكتور أوسيمين.

وارتفع الفارق بين نابولي وأقرب منافسيه ميلان، لـ 12 نقطة قبل أن يواجه الأخير لاتسيو يوم الإثنين المقبل.

أخبار متعلقة:
هدية جديدة لـ نابولي.. ميلان يتعادل مع ليتشي بعد تأخره بهدفين فضيحة في ملعب مارادونا.. نابولي يسحق يوفنتوس بخماسية ويحكم قبضته على الصدارة نابولي يعود إلى الانتصارات في الدوري بهدفين في شباك سامبدوريا أليجري يوجه رسالة تحذيرية للاعبيه قبل مواجهة نابولي

ووصل رصيد نابولي لـ 50 نقطة في نهاية الدور الأول، ليصبح ثالث فريق يصل لـ هذا الرصيد من النقاط بنهاية الدور الأول بعد يوفنتوس وإنتر.

بينما تكبد ساليرنيتانا خسارته الرابعة في آخر 5 مباريات والأولى بعد عودة مدربه دافيدي نيكولا لمنصبه بعد 48 ساعة من إقالته عقب الخسارة من أتالانتا في الجولة الماضية بنتيجة 8-2.

ويستهل نابولي الدور الثاني بلقاء روما على ملعب أرماندو مارادونا في الجولة 20، فيما يحل ممثل ساليرنو ضيفا على ليتشي.

Image

تقدم البارتينوبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق القائد جيوفاني دي لورينزو الذي تسلم عرضية أرضية متقنة من زامبو أنجويسا، وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس ميمو أوتشوا.

وفي بداية الشوط الثاني وبعد مرور 3 دقائق، تابع فيكتور أوسيمين كرة مرتدة من القائم وأسكنها الشباك.

هدف رقم 13 في الدوري الإيطالي للنيجيري الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وفي الدقيقة 64 أطلق ماريو روي تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل 6 دقائق على نهاية اللقاء ارتدت تسديدة شيشتوف بيونتك من القائم الأيسر لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز البارتينوبي.

نابولي ساليرنيتانا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
الحصن المنيع.. نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس كالتشيو ميركاتو: لاعب يمنع عوار من الانتقال لـ ميلان مرموش يعود ويشارك في فوز كبير لفولفسبورج على فرايبورج مؤتمر أليجري: خسارة 15 نقطة؟ علينا أن نتكاتف أكثر ونحصد النقاط أغلق الباب أمام الجميع.. دورتموند يمدد تعاقد موكوكو لـ 2026 بوتر: كان يوما إيجابيا لنا أمام ليفربول.. وسيلفا لا غنى عنه في تشيلسي "اللعنة على السرطان".. حذاء مخصص لعودة هالير للمشاركة مع دورتموند لأول مرة بعد عودته من الإصابة.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج لمواجهة فرايبورج
أخر الأخبار
للمرة الثالثة في الموسم.. أليو ديانج رجل مباراة الزمالك والأهلي دقيقة | الكرة المصرية
بعد خسارة القمة.. اجتماع عاجل في الزمالك لبحث مصير فيريرا 7 دقيقة | الكرة المصرية
كهربا يسجل وشريف بالتخصص.. الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية في قمة الدوري 10 دقيقة | الكرة المصرية
الـ 50 و51 في الدوري.. محمد شريف يواصل التسجيل أمام الزمالك 12 دقيقة | الكرة المصرية
ثامن مسجل للقطبين في الدربي.. كهربا يهز شباك الزمالك 27 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: الأهلي تقدم بعرض كبير لـ بيشكتاش لضم موليكا 45 دقيقة | الكرة المصرية
في ظهور ديباي الأول.. أتليتكو مدريد يتخطى بلد الوليد بالثلاثة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
الحصن المنيع.. نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا