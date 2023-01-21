50 نقطة من 19 مباراة.. نابولي ينتصر على ساليرنيتانا بثنائية

واصل نابولي تعزيز صدارته في ترتيب الدوري الإيطالي بالعودة من مدينة ساليرنو على ساليرنيتانا بنتيجة 2-0 في الجولة 19 من المسابقة.

سجل ثنائية نابولي: جيوفاني دي لورينزو وفيكتور أوسيمين.

وارتفع الفارق بين نابولي وأقرب منافسيه ميلان، لـ 12 نقطة قبل أن يواجه الأخير لاتسيو يوم الإثنين المقبل.

ووصل رصيد نابولي لـ 50 نقطة في نهاية الدور الأول، ليصبح ثالث فريق يصل لـ هذا الرصيد من النقاط بنهاية الدور الأول بعد يوفنتوس وإنتر.

بينما تكبد ساليرنيتانا خسارته الرابعة في آخر 5 مباريات والأولى بعد عودة مدربه دافيدي نيكولا لمنصبه بعد 48 ساعة من إقالته عقب الخسارة من أتالانتا في الجولة الماضية بنتيجة 8-2.

ويستهل نابولي الدور الثاني بلقاء روما على ملعب أرماندو مارادونا في الجولة 20، فيما يحل ممثل ساليرنو ضيفا على ليتشي.

تقدم البارتينوبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق القائد جيوفاني دي لورينزو الذي تسلم عرضية أرضية متقنة من زامبو أنجويسا، وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة وسكنت شباك الحارس ميمو أوتشوا.

وفي بداية الشوط الثاني وبعد مرور 3 دقائق، تابع فيكتور أوسيمين كرة مرتدة من القائم وأسكنها الشباك.

هدف رقم 13 في الدوري الإيطالي للنيجيري الذي يتصدر ترتيب هدافي المسابقة بفارق 4 أهداف عن أقرب منافسيه.

وفي الدقيقة 64 أطلق ماريو روي تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

وقبل 6 دقائق على نهاية اللقاء ارتدت تسديدة شيشتوف بيونتك من القائم الأيسر لأصحاب الأرض، لتنتهي المباراة بفوز البارتينوبي.