أهلي جدة يضم ماركوس أمارال

السبت، 21 يناير 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

ماركوس أمارال

أعلن نادي أهلي جدة السعودي ضم البرازيلي ماركوس أمارال.

ولم يعلن النادي مدة أو تفاصيل التعاقد مع هداف الدوري الصيني.

وانضم أمارال لصفوف أهلي جدة بعدما ساهم في حصد ووهان ثري تاون للقب الدوري الصيني وحاز جائزة الهداف برصيد 28 هدفا.

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وسبق أن حاز أمارال على جائزة هداف الدوري الكوري الجنوبي موسم 2018 وأفضل لاعب في نفس الموسم.

#ماركوس_امارال أهلاوي 💚🇧🇷✍️ pic.twitter.com/pFGyCAREPm

وظهر أمارال سريعا في تدريبات الفريق رفقة المدير الفني بيتسو موسيماني.

وجاء حسم أهلي جدة صفقة التعاقد مع ماركو أمارال إضافة للجامبي مودو بارو.

ويحتل أهلي جدة المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 31 نقطة بفارق 3 نقاط عن الصدارة.

ماركوس أمارال أهلي جدة ووهان ثري تاون
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