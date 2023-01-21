راديو مونت كارلو: الشباب السعودي ينافس رين لضم كارل توكو إيكامبي

يتنافس الشباب السعودي وستاد رين الفرنسي لضم الكاميروني كارل توكو إيكامبي قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وحدد ليون بحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية 7 ملايين يورو لبيع الكاميروني (5 ملايين يورو كبيع نهائي + مليوني إضافات).

وأوضح التقرير إن ستاد رين طلب ضم اللاعب في صفقة انتقال جافة.

فيما عرض الشباب السعودي دفع مليوني يورو مع إمكانية ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل مليوني يورو أخرين.

إيكامبي البالغ 30 عاما خاض الموسم الجاري بقميص ليون 19 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 2.

وكشف التقرير أن اللاعب غير سعيدا في الفريق ويحاول لوران بلان المدير الفني إثناءه عن قراره والحفاظ على خدمات.

وأتم التقرير أن إيفرتون وساوثامبتون أبديا اهتماما باللاعب الذي لا يفضل اللعب في الدوري الإنجليزي.

ويشغل إيكامبي مركزي الجناح والمهاجم، وانضم في صيف 2020 لليون قادما من فياريال الإسباني بعدما قضى 6 أشهر معارا في البداية.

ويحتل الشباب المركز الرابع في ترتيب دوري روشن –السعودي- برصيد 27 نقطة بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.