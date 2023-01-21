كالتشيو ميركاتو: لاعب يمنع عوار من الانتقال لـ ميلان

السبت، 21 يناير 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

حسام عوار - ليون

اختار حسام عوار لاعب وسط أولمبيك الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي، لكن لاعب واحد يعيق انتقاله.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن عوار أخبر أصدقاءه إن ميلان هو خياره الأول حال الرحيل عن ليون.

وينتهي تعاقد عوار مع ليون في يونيو المقبل وبدأ مهمة البحث عن نادٍ جديد ينضم له في الموسم الجديد.

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وأوضح التقرير أن ميلان لم يتقدم بعرض لضم عوار وما يوقف الصفقة هو إن النادي لا يرى وجود مساحة كافية له في الفريق رفقة براهيم دياز.

وخاض عوار الموسم الجاري 7 مباريات فقط ساهم خلالها بهدف وحيد.

ويبرز روما الإيطالي وريال بيتيس الإسباني كأبرز المهتمين بضم اللاعب في صفقة انتقال حر.

ويقضي دياز الموسم الجاري معارا من ريال مدريد، ويمتلك ميلان فرصة ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 22 مليون يورو، ويمتلك الملكي فرصة استعادة اللاعب مقابل 27 مليون يورو.

دياز البالغ 23 عاما شارك الموسم الجاري في 22 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 2.

وخاض دياز بقميص ميلان خلال موسمين ونصف 101 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 10.

حسام عوار ميلان ليون براهيم دياز
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