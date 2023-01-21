تشكيل الزمالك - عبد الشافي ظهير أيسر.. وشلبي أساسي أمام الأهلي

السبت، 21 يناير 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لـ الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك أحمد فتوح وعبد الله جمعة وإبراهيم نداي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبدالغنى - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد - إمام عاشور

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - أحمد مصطفى زيزو

البدلاء: محمد صبحي - مصطفى الزناري - يوسف أسامة - عمر جابر - سيد عبد الله - محمد أشرف روقا - سيف جعفر - محمود شيكابالا - سامسون أكينيولا.

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غيابات الزمالك

حسبما علم FilGoal.com، فإن الثنائي عبد الله جمعة وأحمد فتوح كان خارج حسابات الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة جوسفالدو فيريرا خلال مباراة القمة ضد الأهلي.

الثنائي ينفذ برنامج تأهيلي ويخوض تدريبات منفردة خلال الفترة الحالية بهدف تجهيزه للمباريات المقبلة.

ويشارك إبراهيما نداي في التدريبات الجماعية لفريقه بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية بعد شفائه من الإصابة.

ورغم ذلك، يرفض الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا الدفع به بالمباريات قبل اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية.

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن نفس الدور من البطولة.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها كل من: مدحت شلبي – بلال أحمد علام.

وتذاع أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق عليها كل من: حاتم بطيشة - أيمن الكاشف.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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