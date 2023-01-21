تشكيل الأهلي - هاني يجاور ربيعة في الدفاع.. وعودة طاهر وأيمن للقائمة أمام الزمالك

السبت، 21 يناير 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وبرونو سافيو بسبب الإصابة، ومحمود متولي بسبب الإيقاف.

وعاد الثنائي طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للتواجد في قائمة الأهلي مجددا بعد غياب طويل.

أخبار متعلقة:
أغلق الباب أمام الجميع.. دورتموند يمدد تعاقد موكوكو لـ 2026 بوتر: كان يوما إيجابيا لنا أمام ليفربول.. وسيلفا لا غنى عنه في تشيلسي تسديدة وحيدة.. ماذا قدم صلاح في التعادل أمام تشيلسي اختبر نفسك - أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي - أيمن أشرف - محمد فخري - محمد شريف - شادي حسين - مروان عطية - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا

Image

غيابات الأهلي

عانى برونو سافيو من ألم في الركبة تسبب في غيابه عن لقاء سموحة الأخير.

وعانى عمرو السولية من ألم في عضلة السمانة غاب بسبب عن اللقاء الأخير خوفا من تفاقم الإصابة.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة أمام سموحة في الكاحل.

وخاض عبد المنعم تدريبات تأهيلية مؤخرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

فيما عانى ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المصري.

ويغيب محمود متولي بسبب تراكم البطاقات الصفراء لحصوله على إنذار أمام المصري في المباراة الأخيرة.

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن نفس الدور من البطولة.

Image

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها كل من: مدحت شلبي – بلال أحمد علام.

وتذاع أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق عليها كل من: حاتم بطيشة - أيمن الكاشف.

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل الزمالك - عبد الشافي ظهير أيسر.. وشلبي أساسي أمام الأهلي مباشر القمة – الزمالك (0) - (0) الأهلي.. حذر متبادل اختبر نفسك - أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن أسعار تذاكر كأس العالم للأندية مواعيد مباريات السبت 21 يناير 2023.. الزمالك والأهلي وقمة إنجلترا ومصر في مونديال اليد العشري: أقول لكم "مشوني".. لم أتسلم سموحة وهو ينافس على الدوري فرج عامر: تحسن الأجواء مع العشري صعب.. وأتوقع منافسة حسام حسن على لقب هداف الدوري رئيس استاد القاهرة: الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات.. والأرضية جاهزة لاستضافة القمة
أخر الأخبار
أهلي جدة يضم ماركوس أمارال 27 دقيقة | ميركاتو
راديو مونت كارلو: الشباب السعودي ينافس رين لضم كارل توكو إيكامبي 53 دقيقة | الوطن العربي
كالتشيو ميركاتو: لاعب يمنع عوار من الانتقال لـ ميلان ساعة | ميركاتو
تشكيل الزمالك - عبد الشافي ظهير أيسر.. وشلبي أساسي أمام الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل الأهلي - هاني يجاور ربيعة في الدفاع.. وعودة طاهر وأيمن للقائمة أمام الزمالك ساعة | الكرة المصرية
مباشر القمة – الزمالك (0) - (0) الأهلي.. حذر متبادل ساعة | الكرة المصرية
الدوري الإنجليزي - تعادل مثير بين ليستر وبرايتون.. وإيفرتون وساوثامبتون يتشاركان القاع ساعة | الدوري الإنجليزي
مرموش يعود ويشارك في فوز كبير لفولفسبورج على فرايبورج 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا