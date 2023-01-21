تشكيل الأهلي - هاني يجاور ربيعة في الدفاع.. وعودة طاهر وأيمن للقائمة أمام الزمالك

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

ويغيب عن الأهلي عمرو السولية ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وبرونو سافيو بسبب الإصابة، ومحمود متولي بسبب الإيقاف.

وعاد الثنائي طاهر محمد طاهر وأيمن أشرف للتواجد في قائمة الأهلي مجددا بعد غياب طويل.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد هاني - خالد عبد الفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمود عبد المنعم "كهربا"

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي لطفي - أيمن أشرف - محمد فخري - محمد شريف - شادي حسين - مروان عطية - محمد الضاوي كريستو - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل كوكا

غيابات الأهلي

عانى برونو سافيو من ألم في الركبة تسبب في غيابه عن لقاء سموحة الأخير.

وعانى عمرو السولية من ألم في عضلة السمانة غاب بسبب عن اللقاء الأخير خوفا من تفاقم الإصابة.

وتعرض حمدي فتحي للإصابة أمام سموحة في الكاحل.

وخاض عبد المنعم تدريبات تأهيلية مؤخرا بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

فيما عانى ياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة المصري.

ويغيب محمود متولي بسبب تراكم البطاقات الصفراء لحصوله على إنذار أمام المصري في المباراة الأخيرة.

وخسر الزمالك آخر مبارياته أمام بيراميدز في الدور نصف النهائي من كأس مصر لموسم 2021-2022 بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

على الجانب الآخر، فاز الأهلي على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن نفس الدور من البطولة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 21 يناير.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ المباراة في الثامنة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق عليها كل من: مدحت شلبي – بلال أحمد علام.

وتذاع أيضا عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويعلق عليها كل من: حاتم بطيشة - أيمن الكاشف.

انتظروا مباراة الزمالك والأهلي في القمة 125.. غدٍ السبت في تمام 8:30 مساء.. تعليق الكابتن (مدحت شلبي) والكابتن (بلال علام) على ONTIME SPORTS.. والكابتن (حاتم بطيشة) والكابتن (أيمن الكاشف) على ONTIME SPORTS 2.. كونوا على الموعد#ONTime_Sportspic.twitter.com/04B5epm2an — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 20, 2023

يذكر أن الأهلي انتصر ذهابا في الموسم الماضي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وانتهت مباراة الدور الثاني بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.