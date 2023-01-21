مرموش يعود ويشارك في فوز كبير لفولفسبورج على فرايبورج

السبت، 21 يناير 2023 - 18:41

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج × فرايبورج

حقق فولفسبورج فوزا كبيرا على فرايبورج بستة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش لأول مرة مع فولسفبورج منذ عودته من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة هوفنهايم قبل انطلاق كأس العالم 2022.

الإصابة كانت قد أجبرت مرموش على عدم الانضمام لمعسكر منتخب مصر الأخير.

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وسجل أهداف فولفسبورج في المباراة كل من باتريك فيمير وجوناس ويند بواقع هدفين ويانيك جيرهادرت وريدلي باكو وجيانلوكا فالدشميدت.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 26 في المركز السادس بينما توقف رصيد فرايبورج عند النقطة الـ 30 في المركز الرابع.

وجلس مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج وشارك في الشوط الثاني.

تقدم فيمير بالهدف الأول لفولفسبورج في الدقيقة الأولى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف ويند الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية من فيمير في الدقيقة الـ 29.

وفي الدقيقة الـ 37 أضاف ويند الهدف الثاني له والثالث لفريقه مستغلا ركلة حرة نفذها ميكي فان دي بين ليضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني استمر تفوق فولفسبورج وأضاف جيرهاردت الهدف الرابع في الدقيقة الـ 55 بتسديدة بعد عرضية من فيليكس نميتشا.

وشهدت الدقيقة الـ 68 مشاركة عمر مرموش بديلا لجوناس ويند.

وفي الدقيقة الـ 80 أضاف ريدلي باكو الهدف الخامس لفولفسبورج بتسديدة جديدة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح فالدشميدت في تسجيل الهدف السادس لفولفسبورج في الدقيقة الـ 94 من ركلة جزاء.

وطلب مرموش تسديد ركلة الجزاء ولكن المدرب أصر على إعطائها لفالدشميدت وظهر كوفاتش عقب المباراة وهو يواسي مرموش الذي أراد التسديد.

ووصل مرموش للمشاركة الـ 18 مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

وسيحل فولفسبورج ضيفا في مباراته المقبلة على هيرتا برلين يوم 24 يناير في الجولة الـ 17 من الدوري الألماني.

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