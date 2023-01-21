بطولة العالم لليد - كريم هنداوي رجل مباراة مصر والبحرين

السبت، 21 يناير 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

كرة يد - كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر

حصل كريم هنداوي على جائزة رجل مباراة مصر والبحرين في بطولة العالم لكرة اليد.

وحقق منتخب مصر الفوز على البحرين بنتيجة 26-22 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي.

ونجح هنداوي في التصدي لـ 21 تسديدة من أصل 43 في المباراة بنسبة نجاح 49% بواقع 13 تصدي في الشوط الأول و8 في الشوط الثاني.

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بالفوز على البحرين ضمن منتخب مصر الصعود لدور ربع النهائي.

وسينتظر منتخب مصر مواجهة الدنمارك يوم الإثنين المقبل لتحديد صاحب المركز الأول في المجموعة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على الدنمارك أو التعادل لضمان الصعود في المركز الأول.

وأصبح منتخب مصر هو رابع منتخب يصل إلى ربع النهائي لينضم إلى إسبانيا وفرنسا والسويد.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة لربع النهائي، ليواجه أول وثاني المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات السويد وإيسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

البحرين مصر بطولة العالم لكرة اليد
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