مؤتمر أليجري: خسارة 15 نقطة؟ علينا أن نتكاتف أكثر ونحصد النقاط

طالب ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس بأن يتكاتف اللاعبين من أجل الخروج من أزمة خصم 15 نقطة من رصيد الفريق في جدول ترتيب الدوري.

وأصدرت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية.

ويحل يوفنتوس ضيفا على أتالانتا غدا الأحد في الجولة 19 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "غدا مباراة مهمة، إنها مباراة خاصة بعد ما حدث أمس الجمعة، علينا أن نتكاتف أكثر، نواصل العمل، ليس لدينا سوى التفكير في أرض الملعب".

وأضاف عن تأثره بخصم النقاط "لا شيء، علينا أن نحصد النقاط، سنحاول الفوز غدا لأن هذا سيجعلنا في المركز السابع، لدينا بعد ذلك منافستي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا".

وأكمل "هناك أمور قضائية تخص النادي، وهناك استئناف، بالنظر لجدول الترتيب لدينا فرصة للفوز غدا ويصبح في رصيدنا 25 نقطة".

وأردف "الأسبوع المقبل نستعيد بول بوجبا ودوشان فلاهوفيتش، سيعود خوان كوادرادو في مباراة الغد".

وواصل "قبل القرار كان لدينا 37 نقطة في رصيدنا وفرصة المنافسة على بطاقة التأهل لدوري الأبطال وربما اللقب".

وشدد "أنا مدرب يوفنتوس وسأواصل ذلك حيثما يتم إقالتي، هناك أوقات عليك أن تكون مسؤولا عندما يحدث وما تفعل، في المصاعب عليك أن تكون رجلا".

وأتم "في الدوري، عندما كان الفارق 12 نقطة مع المركز الرابع من قبل، أكرر ذلك: غدا لدينا لقاء أتالانتا، مواجهة مباشرة وسنحاول لعب كرة قدم جيدة".

وتراجع ترتيب يوفنتوس للمركز العاشر برصيد 22 نقطة.

ويلتقي يوفنتوس مع نانت الفرنسي في ملحق الدوري الأوروبي، ومع لاتسيو في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسيكون لدى يوفنتوس الفرصة للجوء إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية للطعن على القرارات.