NBA - فوز مثير لـ ليكرز أمام ممفيس في الثواني الأخيرة.. وجورن بول يحطم رقم كيري التاريخي

السبت، 21 يناير 2023 - 18:03

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

حقق لوس أنجلوس ليكرز فوزا مثيرا في الثواني الأخيرة أمام ضيفه ممفيس جريزليس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA.

وفاز ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس بنتيجة 122-121.

وسجل الأسطورة ليبرون جيمس خلال المباراة 23 نقطة وأكمل 9 متابعات و6 تمريرات مساعدة.

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كما سجل راسيل وستبروك أيضا مع ليكرز 29 نقطة كأفضل مسجل في الفريق.

وكان ليكرز متأخرا في النتيجة حتى الثواني الأخيرة إلى أن استطاع تحقيق التعادل ثم الفوز.

وحافظ دينفر ناجيتس على سلسلة نتائجه المميزة وحقق الفوز على إنديانا بيسرز بنتيجة 134-111.

ورغم غياب نيكولا يوكيتش نجم دينفر إلا أن الفريق حقق الفوز ليستمر على صدارة ترتيب المنطقة الغربية في NBA.

وواصل النجم السلوفيني لوكا دونشيتش تألقه وقاد فريقه دالاس مافريكز للفوز على ميامي هيت بنتيجة 115-90.

وسجل دونشيتش 34 نقطة في المباراة، وأكمل 12 متابعة و7 تمريرات مساعدة.

وفي مباراة أخرى حطم جوردن بول نجم جولدن ستيت واريورز رقم الأسطورة ستيفن كيري زميله في الفريق كأصغر لاعب يصل إلى 500 ثلاثية مع جولدن ستيت.

وقاد جوردن بول فريقه للفوز على كليفلاند كافاليرز بنتيجة 120-114، وسجل خلال المباراة 32 نقطة من بينها 5 تسديدات ثلاثية.

NBA ليبرون جيمس لوس أنجلوس ليكرز
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