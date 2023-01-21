أغلق الباب أمام الجميع.. دورتموند يمدد تعاقد موكوكو لـ 2026

السبت، 21 يناير 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو - بوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد تعاقد الشاب يوسوفا موكوكو حتى صيف 2026.

يوسوفا موكوكو

النادي : بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

وقطع الفريق الأصفر والأسود الباب أمام تشيلسي وبرشلونة وريال مدريد أبرز المهتمين بضم المهاجم الألماني الشاب.

ويستمر موكوكو مع أسود فيستفاليا، بعدما كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة:
مدير دورتموند لـ موكوكو: عليك أن تختار بين التجديد أو الرحيل بيلد: ريال مدريد يخطط للتعاقد مع موكوكو هدف موكوكو التاريخي لم يُسعف دورتموند في السقوط أمام يونيون برلين

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند عبر الموقع الرسمي: "يوسوفا لاعب استثنائي قمنا بتدريب أنفسنا عليه وما زلنا نرى فيه إمكانات تنموية هائلة. لذلك أنا سعيد لأننا تمكنا من إقناعه قبل بداية النصف الثاني من الموسم، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا، ولديه أفضل الاحتمالات في الفريق".

وأضاف "كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع حتى نتمكن جميعا من بدء عام 2023 بسلام والتركيز بشكل كامل على التحديات الرياضية".

Image

من جانبه قال: "أشعر بثقة الجهاز الفني ولدي بيئة هنا يمكنني أن أتطور فيها بشكل مثالي. بالطبع تشرفت باهتمام الأندية الأخرى، لكنه في النهاية قرار صائب. لقد دعمتني الجماهير دائما وأريد أن أرد الجميل لهم وللنادي".

وساهم اللاعب البالغ 18 عاما، الموسم الجاري في 12 هدفا بتسجيل 6 وصناعة مثلها.

ويمتلك موكوكو في رصيده 12 هدفا في الدوري الألماني، وهو أصغر من سجل 10 أهداف في الدوري الألماني قبل أن يتم عامه الـ 18.

كما تواجد في قائمة ألمانيا بنهائيات كأس العالم 2022 والتي ودع خلالها الناسيونال مانشافت من الدور الأول في مفاجأة مدوية.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السادس بترتيب الدوري الألماني عقب انقضاء 15 جولة من المسابقة برصيد 25 نقطة.

ويستضيف دورتموند على ملعبه سيجنال إيدونا بارك أوجسبورج غدا الأحد 22 يناير.

يوسوفا موكوكو بوروسيا دروتموند
نرشح لكم
"الحب الأعمى".. بشكتاش يعلن عودة فينسنت أبو بكر وفاق سطيف: هذه تفاصيل عرض الزمالك لضم قندوسي.. وموعد الرد وكيل كامافينجا يكشف موقف اللاعب وريال مدريد من الانضمام لـ أرسنال قد يزامل تريزيجيه.. تقرير تركي: طرابزون يرغب في التعاقد مع النني إيفننج ستاندر: خطة مفاجئة.. أرسنال يريد استعارة كامافينجا منافس الأهلي – الهلال يقترب من ضم مدافع الوداد المغربي تقرير جزائري: جمال بلعمري يقود الوداد في كأس العالم للأندية الأغلى في تاريخ الدوري الدنماركي.. ليستر سيتي يضم ظهير كوبنهاجن
أخر الأخبار
الدوري الإنجليزي - تعادل مثير بين ليستر وبرايتون.. وإيفرتون وساوثامبتون يتشاركان القاع 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يعود ويشارك في فوز كبير لفولفسبورج على فرايبورج 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
بطولة العالم لليد - كريم هنداوي رجل مباراة مصر والبحرين 48 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أليجري: خسارة 15 نقطة؟ علينا أن نتكاتف أكثر ونحصد النقاط 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
NBA - فوز مثير لـ ليكرز أمام ممفيس في الثواني الأخيرة.. وجورن بول يحطم رقم كيري التاريخي ساعة | NBA
بطولة العالم لليد - مصر إلى ربع النهائي بالفوز على البحرين ساعة | كرة يد
كلوب: سعيد أنني لم أخسر 6-صفر في مباراتي رقم 1000 مثل فينجر ساعة | الدوري الإنجليزي
أغلق الباب أمام الجميع.. دورتموند يمدد تعاقد موكوكو لـ 2026 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن