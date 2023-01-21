أغلق الباب أمام الجميع.. دورتموند يمدد تعاقد موكوكو لـ 2026

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد تعاقد الشاب يوسوفا موكوكو حتى صيف 2026.

يوسوفا موكوكو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وقطع الفريق الأصفر والأسود الباب أمام تشيلسي وبرشلونة وريال مدريد أبرز المهتمين بضم المهاجم الألماني الشاب.

ويستمر موكوكو مع أسود فيستفاليا، بعدما كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند عبر الموقع الرسمي: "يوسوفا لاعب استثنائي قمنا بتدريب أنفسنا عليه وما زلنا نرى فيه إمكانات تنموية هائلة. لذلك أنا سعيد لأننا تمكنا من إقناعه قبل بداية النصف الثاني من الموسم، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا، ولديه أفضل الاحتمالات في الفريق".

وأضاف "كان من المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على إنهاء المفاوضات هذا الأسبوع حتى نتمكن جميعا من بدء عام 2023 بسلام والتركيز بشكل كامل على التحديات الرياضية".

من جانبه قال: "أشعر بثقة الجهاز الفني ولدي بيئة هنا يمكنني أن أتطور فيها بشكل مثالي. بالطبع تشرفت باهتمام الأندية الأخرى، لكنه في النهاية قرار صائب. لقد دعمتني الجماهير دائما وأريد أن أرد الجميل لهم وللنادي".

وساهم اللاعب البالغ 18 عاما، الموسم الجاري في 12 هدفا بتسجيل 6 وصناعة مثلها.

ويمتلك موكوكو في رصيده 12 هدفا في الدوري الألماني، وهو أصغر من سجل 10 أهداف في الدوري الألماني قبل أن يتم عامه الـ 18.

كما تواجد في قائمة ألمانيا بنهائيات كأس العالم 2022 والتي ودع خلالها الناسيونال مانشافت من الدور الأول في مفاجأة مدوية.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز السادس بترتيب الدوري الألماني عقب انقضاء 15 جولة من المسابقة برصيد 25 نقطة.

ويستضيف دورتموند على ملعبه سيجنال إيدونا بارك أوجسبورج غدا الأحد 22 يناير.