اختبر نفسك - أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك
السبت، 21 يناير 2023 - 17:16
كتب : FilGoal
في مباراة قمة جديدة يلتقي الزمالك مع الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.
وبين الأهلي والزمالك الكثير من اللاعبين المشتركين وبعضهم لعب لأحد الفريقين فقط.
ولكن هل تعرف أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك؟
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