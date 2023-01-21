اختبر نفسك - أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك

السبت، 21 يناير 2023 - 17:16

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

في مباراة قمة جديدة يلتقي الزمالك مع الأهلي بعد قليل على استاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.

وبين الأهلي والزمالك الكثير من اللاعبين المشتركين وبعضهم لعب لأحد الفريقين فقط.

ولكن هل تعرف أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك؟

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