بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن أسعار تذاكر كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2022.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وكشف فيفا عن أسعار تذاكر مباريات البطولة على النحو التالي:

المباريات الافتتاحية حتى الدور نصف النهائي: تبدأ من 5 دولارات أي ما يعادل (149 جنيه).

الدور نصف النهائي: تبدأ من 10 دولارات أي ما يعادل (298 جنيه).

المباراة النهائية: تبدأ من 20 دولارا أي ما يعادل (596 جنيه).

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

ما هو نظام البطولة؟

يلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تنطلق يوم 1 فبراير.

ربع النهائي

أول ظهور لـ الوداد المستضيف في البطولة سيكون في ربع نهائي بمواجهة الهلال السعودي في 4 فبراير المقبل.

فيما يواجه الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في 4 فبراير المقبل.

نصف النهائي

أول ظهور لفريقي ريال مدريد (بطل أوروبا) وفلامنجو (بطل أمريكا الجنوبية) سيكون في نصف نهائي البطولة.

وسيواجه ريال مدريد الفائر من (الأهلي وأوكلاند سيتي) وسياتل ساوندرز في 8 فبراير المقبل.

فيما يلتقي فلامنجو الفائر من مباراة الوداد والهلال في 7 فبراير المقبل.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

الأهلي × سيتل ستارز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.