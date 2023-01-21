بمشاركة الأهلي.. فيفا يعلن أسعار تذاكر كأس العالم للأندية

السبت، 21 يناير 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

الأهلي يتسلم برونزية كأس العالم للأندية 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسعار تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2022.

ويستضيف المغرب منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل.

ويفتتح الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية للبطولة.

أخبار متعلقة:
تعادل سلبي بين تشيلسي وليفربول في مباراة كلوب الـ 1000 مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا مثل مودريتش وكروس.. وأزمة تشواميني انتهت "اللعنة على السرطان".. حذاء مخصص لعودة هالير للمشاركة مع دورتموند لأول مرة بعد عودته من الإصابة.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج لمواجهة فرايبورج

وكشف فيفا عن أسعار تذاكر مباريات البطولة على النحو التالي:

المباريات الافتتاحية حتى الدور نصف النهائي: تبدأ من 5 دولارات أي ما يعادل (149 جنيه).

الدور نصف النهائي: تبدأ من 10 دولارات أي ما يعادل (298 جنيه).

المباراة النهائية: تبدأ من 20 دولارا أي ما يعادل (596 جنيه).

الأندية المشاركة

ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا

فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية

سياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية

أوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا)

الوداد (المستضيف)

الأهلي (وصيف دوري أبطال إفريقيا)

الهلال ممثل آسيا.

ما هو نظام البطولة؟

يلعب الأهلي ضد أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تنطلق يوم 1 فبراير.

ربع النهائي

أول ظهور لـ الوداد المستضيف في البطولة سيكون في ربع نهائي بمواجهة الهلال السعودي في 4 فبراير المقبل.

فيما يواجه الأهلي (حال تخطي أوكلاند سيتي) نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في 4 فبراير المقبل.

نصف النهائي

أول ظهور لفريقي ريال مدريد (بطل أوروبا) وفلامنجو (بطل أمريكا الجنوبية) سيكون في نصف نهائي البطولة.

وسيواجه ريال مدريد الفائر من (الأهلي وأوكلاند سيتي) وسياتل ساوندرز في 8 فبراير المقبل.

فيما يلتقي فلامنجو الفائر من مباراة الوداد والهلال في 7 فبراير المقبل.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2022 في المغرب بمدينتي الرباط وطنجة.

ويقام الدور نصف النهائي في ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

على أن تقام المباراة النهائية في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

FilGoal | أخبار | الانتقام من سباعية 60 لا وجود له.. ريال مدريد بطلا لـ كأس السوبر الأوروبي

مواعيد مباريات الأهلي

الأهلي × أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في المباراة الافتتاحية.

الأهلي × سيتل ستارز الأمريكي يوم 4 فبراير في ربع النهائي حال الفوز على أوكلاند سيتي.

الأهلي × ريال مدريد يوم 8 فبراير في نصف النهائي حال تخطي عقبة ربع النهائي.

وتلعب مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع في 11 فبراير المقبل.

كأس العالم للأندية الأهلي
نرشح لكم
اختبر نفسك - أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك مواعيد مباريات السبت 21 يناير 2023.. الزمالك والأهلي وقمة إنجلترا ومصر في مونديال اليد العشري: أقول لكم "مشوني".. لم أتسلم سموحة وهو ينافس على الدوري فرج عامر: تحسن الأجواء مع العشري صعب.. وأتوقع منافسة حسام حسن على لقب هداف الدوري رئيس استاد القاهرة: الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات.. والأرضية جاهزة لاستضافة القمة شبانة: التفاصيل المالية تفصل عودتي لـ الزمالك أحمد الشيخ: التوقيع لـ سموحة؟ أحترم تعاقدي مع غزل المحلة حتى آخر لحظة قام بتدخلات حاسمة.. محمود شبانة رجل مباراة كليوباترا وسموحة
أخر الأخبار
يطولة العالم لليد - كريم هنداوي رجل مباراة مصر والبحرين 11 دقيقة | كرة يد
مؤتمر أليجري: خسارة 15 نقطة؟ علينا أن نتكاتف أكثر ونحصد النقاط 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
NBA - فوز مثير لـ ليكرز أمام ممفيس في الثواني الأخيرة.. وجورن بول يحطم رقم كيري التاريخي 25 دقيقة | NBA
بطولة العالم لليد - مصر إلى ربع النهائي بالفوز على البحرين 25 دقيقة | كرة يد
كلوب: سعيد أنني لم أخسر 6-صفر في مباراتي رقم 1000 مثل فينجر 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أغلق الباب أمام الجميع.. دورتموند يمدد تعاقد موكوكو لـ 2026 53 دقيقة | ميركاتو
بوتر: كان يوما إيجابيا لنا أمام ليفربول.. وسيلفا لا غنى عنه في تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
اختبر نفسك - أي من هؤلاء اللاعبين لعب للأهلي أو الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن