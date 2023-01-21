مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا مثل مودريتش وكروس.. وأزمة تشواميني انتهت

السبت، 21 يناير 2023 - 16:18

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تمسكه بلاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلباو على ملعب سان ماميس غدا الأحد في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "اهتمام أرسنال بضم كامافينجا؟ بالنسبة لي إدواردو لا يُمس، مثل مودريتش وكروس".

أخبار متعلقة:
"اللعنة على السرطان".. حذاء مخصص لعودة هالير للمشاركة مع دورتموند لأول مرة بعد عودته من الإصابة.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج لمواجهة فرايبورج قائمة ريال مدريد - غياب هازارد.. وخماسي هجومي لمواجهة أتليتك بلباو كرة يد - استمرار غياب محمد علي.. وعودة قداح لقائمة مصر لمواجهة البحرين

صحيفة "إيفينيج ستاندر" كشفت أن أرسنال وضع كامافينجا كخطة مؤقتة من أجل حل أزمة النقص العددي في خط وسط الفريق.

وأضافت أن أرسنال يريد التعاقد مع كامافينجا على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور أي حتى نهاية الموسم الجاري من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

الإصابات

وعن الإصابات أوضح "الفريق سيكتمل خلال الأسبوع المقبل، كارفاخال وألابا وتشواميني يمكنهم العودة في الدربي. أعتقد أننا تتحسن تدريجيا مع المباريات".

وأضاف "علينا إضافة إيدين هازارد إلى قائمة الإصابات، لقد خرج من القائمة في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلة في الكاحل ولن يسافر مع الفريق إلى بلباو".

وتعرض هازارد للإصابة في تدريب الأمس بالتواء في الكاحل جعله يغيب عن تدريبات اليوم.

تشواميني

وعن أزمة أوريليان تشواميني كشف "تشواميني أعلن اعتذاره علنا لقد كان مخطئا لكنه مازال صغيرا في السن، والأمر انتهى عند ذلك".

صاحب الـ22 سافر لحضور مباراة في الدوري الامريكي لكرة السلة "NBA" أثناء مباراة فريقه ضد فياريال في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوز مثير على فاريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لاسيراميكا.

دربي أتلتيكو

وعن مواجهة أتليتكو مدريد في كأس الملك شدد "قرعة كأس الملك؟ أتليتكو منافس عظيم عليك احترامه، ستكون مباراة ممتعة لأنها دربي. كل مباريات الدربي جميلة".

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

ويلعب دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر.

ريال مدريد أنشيلوتي كامافينجا
نرشح لكم
في ظهور ديباي الأول.. أتليتكو مدريد يتخطى بلد الوليد بالثلاثة قائمة ريال مدريد - غياب هازارد.. وخماسي هجومي لمواجهة أتليتك بلباو ماركا: إصابة جديدة لـ هازراد في الكاحل ديباي: أنا مقاتل مثل كوستا.. ولن أسجل أكثر من أسطورة أتليتكو مدريد "أرحل عن عائلتي".. انتقال لاعب برشلونة الشاب إلى الدرجة الثانية لمزيد من التطور.. بلد الوليد يتعاقد مع داروين ماتشيس ديباي يبدأ التمرد ويغيب عن مران برشلونة القطار قد يأتي مجددا.. أثليتك: قصة مبابي وريال مدريد لم تنته
أخر الأخبار
للمرة الثالثة في الموسم.. أليو ديانج رجل مباراة الزمالك والأهلي 15 دقيقة | الكرة المصرية
بعد خسارة القمة.. اجتماع عاجل في الزمالك لبحث مصير فيريرا 21 دقيقة | الكرة المصرية
كهربا يسجل وشريف بالتخصص.. الأهلي يهزم الزمالك بثلاثية في قمة الدوري 24 دقيقة | الكرة المصرية
الـ 50 و51 في الدوري.. محمد شريف يواصل التسجيل أمام الزمالك 27 دقيقة | الكرة المصرية
ثامن مسجل للقطبين في الدربي.. كهربا يهز شباك الزمالك 41 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: الأهلي تقدم بعرض كبير لـ بيشكتاش لضم موليكا 59 دقيقة | الكرة المصرية
في ظهور ديباي الأول.. أتليتكو مدريد يتخطى بلد الوليد بالثلاثة ساعة | الدوري الإسباني
الحصن المنيع.. نيوكاسل يتعادل مع كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا