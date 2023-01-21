مؤتمر أنشيلوتي: كامافينجا مثل مودريتش وكروس.. وأزمة تشواميني انتهت

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على تمسكه بلاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلباو على ملعب سان ماميس غدا الأحد في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "اهتمام أرسنال بضم كامافينجا؟ بالنسبة لي إدواردو لا يُمس، مثل مودريتش وكروس".

صحيفة "إيفينيج ستاندر" كشفت أن أرسنال وضع كامافينجا كخطة مؤقتة من أجل حل أزمة النقص العددي في خط وسط الفريق.

وأضافت أن أرسنال يريد التعاقد مع كامافينجا على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور أي حتى نهاية الموسم الجاري من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

الإصابات

وعن الإصابات أوضح "الفريق سيكتمل خلال الأسبوع المقبل، كارفاخال وألابا وتشواميني يمكنهم العودة في الدربي. أعتقد أننا تتحسن تدريجيا مع المباريات".

وأضاف "علينا إضافة إيدين هازارد إلى قائمة الإصابات، لقد خرج من القائمة في اللحظة الأخيرة بسبب مشكلة في الكاحل ولن يسافر مع الفريق إلى بلباو".

وتعرض هازارد للإصابة في تدريب الأمس بالتواء في الكاحل جعله يغيب عن تدريبات اليوم.

تشواميني

وعن أزمة أوريليان تشواميني كشف "تشواميني أعلن اعتذاره علنا لقد كان مخطئا لكنه مازال صغيرا في السن، والأمر انتهى عند ذلك".

صاحب الـ22 سافر لحضور مباراة في الدوري الامريكي لكرة السلة "NBA" أثناء مباراة فريقه ضد فياريال في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوز مثير على فاريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ملعب لاسيراميكا.

دربي أتلتيكو

وعن مواجهة أتليتكو مدريد في كأس الملك شدد "قرعة كأس الملك؟ أتليتكو منافس عظيم عليك احترامه، ستكون مباراة ممتعة لأنها دربي. كل مباريات الدربي جميلة".

وأسفرت قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عن مواجهة قوية بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

ويلعب دور ربع النهائي أيام 24 و25 و26 يناير من لقاء واحد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر.