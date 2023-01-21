"اللعنة على السرطان".. حذاء مخصص لعودة هالير للمشاركة مع دورتموند

السبت، 21 يناير 2023 - 16:08

كتب : FilGoal

سيباستيان هالير

سيرتدي سابستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند حذاءً خاصًا عند العودة للظهور على أرض الملعب من جديد.

ويستعد هالير للمشاركة مع بوروسيا دورتموند بعد تعافيه من سرطان الخصية التي شُخص به منذ انضمامه للفريق الصيف الماضي.

ونشر هالير حذائه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام بعبارة: "اللعنة على السرطان".

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وكان هالير عاد لتدريبات الفريق منذ أسبوعين وظهر بشكل منتظم دون وجود أي مشاكل.

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عودة بطئية

وظهر هالير لأول مرة مع دورتموند في فترة استعداد الفريق بعد منافسات كأس العالم في بداية يناير الجاري.

المشاركة كانت واضحة للغاية إذ سجل هاتريك في 7 دقائق فقط في الفوز أمام بازل السويسري في مباراة ودية استعدادا لاستئناف الموسم من جديد بعد توقف كأس العالم وعطلة الشتاء.

اللعنة على السرطان

هالير لاعب بوروسيا دورتموند كان قد أصيب بمرض السرطان في شهر يوليو الماضي بعد فترة قصيرة من انضمامه للفريق.

ومنذ شهر يوليو واللاعب يخضع للعلاج الكيماوي ويغيب عن التدريبات ولم يشارك في أي مباراة مع دورتموند منذ انضمامه للفريق.

المهاجم الإيفواري تحدث مع موقع الاتحاد الأوروبي مؤخرا قائلا: "أنا محظوظ بما يكفي لأشعر أنني بحالة جيدة. أنا قادر جسديا على خوض التدريبات، وأشعر أنني بحالة جيدة من الناحيتين العقلية والجسدية، وهو أمر مفيد بالطبع لمحاربة هذا المرض".

وأضاف "وضعت لنفسي جدولا زمنيا. إذا كنت محظوظا بما يكفي ولم أخضع لعملية جراحية، فيمكن أن تسير الأمور سريعا".

وتابع "بعد ثلاثة أسابيع من المرحلة النهائية للعلاج، يتم إجراء الفحوصات لمعرفة المرحلة التي وصل إليها المرض، وما إذا كنت بحاجة إلى جراحة أم لا".

وأردف الإيفواري "إذا لم أكن بحاجة لعملية جراحية، أعتقد أنني سأكون في وضع جيد، خاصة بالطريقة التي أتدرب بها".

وكان ابن الـ28 عاما قد اشتكى من أنه ليس على ما يرام بعد أحد التدريبات في يوليو الماضي.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أنه خلال الفحوصات الطبية المكثفة تم اكتشاف ورم في الخصيتين.

وأعلن دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية ضم الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم أياكس أمستردام بشكل رسمي حتى صيف 2026.

مهاجم كوت ديفوار انضم لدورتموند مقابل 35 مليون يورو حسب التقارير.

سابستيان هالير بوروسيا دورتموند الدوري الألماني
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