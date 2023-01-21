لأول مرة بعد عودته من الإصابة.. مرموش على دكة بدلاء فولفسبورج لمواجهة فرايبورج
السبت، 21 يناير 2023 - 15:59
كتب : FilGoal
أعلن نوفاك كوفاتش مدرب فولفسبورج تشكيل فريقه لمواجهة فرايبورج.
عمر مرموش
النادي : فولفسبورج
ويلعب فولسفسبورج مع فرايبورج بعد قليل على ملعبه في الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
وشهد التشكيل جلوس عمر مرموش على مقاعد بدلاء فولفسبورج للمرة الأولى منذ عودته من الإصابة.
ويلعب فولفسبورج مباراته الأولى في الدوري الألماني منذ التوقف بسبب كأس العالم 2022.
وكان مرموش قد تعرض للإصابة في مباراة فولفسبورج الأخيرة قبل كأس العالم ضد هوفنهايم مما جعله يغيب عن معسكر منتخب مصر الأخير.
وشارك مرموش مع فولفسبورج منذ بداية الموسم الحالي في 17 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.
ويحتل فولفسبورج المركز السابع في جدول تررتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فرايبورج المركز الثاني برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.
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