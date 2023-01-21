قائمة ريال مدريد - غياب هازارد.. وخماسي هجومي لمواجهة أتليتك بلباو

السبت، 21 يناير 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - إدين هازارد - ريال مدريد

غاب إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتك بلباو في الدوري الإسباني.

ويواجه ريال مدريد منافسه بلباو غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من المسابقة.

وكانت صحيفة "ماركا" كشفت عن إصابة هازارد بالتواء الكاحل وغيابه عن تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم.

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وتواجد الخماسي الهجومي: كريم بنزيمة وماركو أسينسيو وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز ورودريجو.

ويستمر غياب الرباعي: ديفيد ألابا وأوريلين تشواميني ولوكاس فاسكيز وداني كارفاخال بسبب الإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – لويس لوبيز.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو فيرنانديز – ألفارو أودريازولا – أنطونيو روديجر – فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – داني سيبايوس

خط الهجوم: كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – رودريجو جويس – ماريانو دياز

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة المتصدر.

وكان ريال مدريد تأهل مؤخرا إلى دور ربع نهائي كأس الملك بعد عودة مثيرة أمام فياريال بثلاثية أهداف مقابل هدفين.

وأسفرت القرعة عن دربي مع أتليتكو مدريد في ربع نهائي المسابقة يلعب في المقبل.

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