كرة يد - استمرار غياب محمد علي.. وعودة قداح لقائمة مصر لمواجهة البحرين

السبت، 21 يناير 2023 - 15:34

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - مونديال اليد

أعلن روبيرتو باروندو مدرب منتخب مصر لكرة اليد قائمة فريقه التي ستواجه البحرين في كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر مع البحرين بعد قليل في الجولة الثانية من الدور الرئيسي لكأس العالم لكرة اليد.

وشهدت القائمة استمرار غياب محمد علي للمباراة الثانية على التوالي بالإضافة لغياب شادي خليل.

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وعاد حسن قداح لقائمة مصر بعد الغياب عن مواجهة بلجيكا.

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ويدخل منتخب مصر المباراة محققا العلامة الكاملة حتى الآن ومتصدرا للمجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق نقطة عن الدنمارك صاحبة المركز الثاني.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز على البحرين لضمان الصعود لربع النهائي.

وسيلعب منتخب مصر مباراته الأخيرة في الدور الرئيسي يوم الإثنين المقبل ضد الدنمارك.

وفي حالة حقق منتخب مصر الفوز على البحرين والدنمارك أو تعادل مع الدنمارك سيصعد لدور ربع النهائي كمتصدر للمجموعة.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويتلقي المتأهلان من مجموعة مصر لمواجهة المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

مصر البحرين بطولة العالم لكرة اليد
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