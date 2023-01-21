"الحب الأعمى".. بشكتاش يعلن عودة فينسنت أبو بكر

عاد المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النصر السعودي قد أعلن رحيل فينسنت عن صفوف الفريق بعد عام ونصف من انضمامه إليه قادما من بشكتاش.

وأعلن بشكتاش عودة فينسنت وكتب في تويتر: " تتغير السنوات، تتغير الطرق، يتغير الزي الرسمي، لكن الحب لا يتغير. الحب الأعمى. مرحبا بك في بيتك يا فنسنت أبو بكر".

عاد المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر إلى صفوف بشكتاش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النصر السعودي قد أعلن رحيل فينسنت عن صفوف الفريق بعد عام ونصف من انضمامه إليه قادما من بشكتاش.

وأعلن بشكتاش عودة فينسنت وكتب في تويتر: " تتغير السنوات، تتغير الطرق، يتغير الزي الرسمي، لكن الحب لا يتغير. الحب الأعمى. مرحبا بك في بيتك يا فنسنت أبو بكر".

وعاد أبو بكر لصفوف بشكتاش بعدما توصل على اتفاق مع النصر لرحيله خاصة أن السعودي كان في حاجة للتخلي عن أحد لاعبيه الأجانب لقيد كريستيانو رونالدو.

آثر الفراشة

بشكتاش أعلن عودة فينست أبو بكر بنشر مقطع فيديو لفراشة تتنقل بين الملاعب، بداية من انتقال رونالدو من مانشستر يونايتد إلى النصر ثم تعاقد يونايتد مع فاوت فيجورست مهاجم بشكتاش وأخيرا تعاقد النادي التركي مع فينسنت أبو بكر.

وتعاقد النصر مع كريستانو رونالدو في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

فيما أتم مانشستر يونايتد إجراءات التعاقد مع الهولندي فيجورست حتى نهاية الموسم بعدما قطع بيرنلي إعارته إلى بشكتاش.

وقضى فيجورست النصف الأول من الموسم معارا من بيرنلي إلى صفوف بيشكتاش حيث تم فسخ الإعارة ليعود لناديه الإنجليزي ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وعوض بشكتاش رحيل فيجورست بإعلان التعاقد رسميا مع فينسنت أبو بكر.

وسبق لفينسنت اللعب في صفوف بشكتاش في مرتين سابقتين خلال موسم 2016-2017 وموسم 2020-2021 وحصل على لقب الدوري التركي.