ماركا: إصابة جديدة لـ هازراد في الكاحل

غاب إدين هازارد عن تدريبات ريال مدريد صباح اليوم السبت بسبب تعرضه لإصابة جديدة وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وتعرض هازارد للإصابة في تدريب الأمس بالتواء في الكاحل جعله يغيب عن تدريبات اليوم.

وفقا لماركا فإن هازارد سيغيب عن مواجهة ريال مدريد ضد بلباو غدا بسبب الإصابة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بلباو على ملعب سان ماميس غدا الأحد في الجولة الـ 18 من الدوري الإسباني.

هازارد كان قد تعرض لأكثر من إصابة في الكاحل جعلوه يغيب لفترات طويلة عن الفريق منذ انضمامه.

صاحب الـ 32 عاما شارك منذ بداية الموسم في 7 مباريات فقط وخلالهم سجل هدف وصنع آخر.

وشهدت التدريبات استمرار غياب كل من أوريلين تشواميني ودافيد ألابا، ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

وعاد كارفاخال للتدريبات على العشب ولكن بشكل فردي لذلك من المستبعد مشاركته غدا خلال مواجهة بلباو.

وكان ناتشو فيرنانديز قد شارك في المباراة الماضية لريال مدريد ضد فياريال والتي شهدت فوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.