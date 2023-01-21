وفاق سطيف: هذه تفاصيل عرض الزمالك لضم قندوسي.. وموعد الرد

السبت، 21 يناير 2023 - 13:17

كتب : FilGoal

أحمد قندوسي

كشف وفاق سطيف تفاصيل عرض الزمالك للحصول على خدمات احمد قندوسي لاعب وسط الفريق الجزائري.

وقال خلف محمد المتحدث الرسمي لوفاق سطيف عبر قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك قدم عرضا للحصول على خدمات أحمد قندوسي على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف " النادي يملك عرضا من ناد أوروبي لشراء قندوسي مقابل مليون و200 ألف دولار".

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وكشف "إدارة وفاق سطيف ستعقد اجتماعا بداية الأسبوع المقبل لحسم مصير اللاعب والموافقة على عرض الزمالك أو رفضه".

واختتم "قندوسي يبلغ من العمر 24 عاما وبات مطمعا لعديد من الأندية، هو لاعب يملك إمكانيات كبيرة ومن الصعب أن تجد لاعب وسط يسجل الكثير من الأهداف".

وعلم FilGoal.com في وقت سابق نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن قندوسي عُرض على الزمالك بواسطة وكلاء.

لكن المصدر شدد أن النادي لا يولي أولوية للتعاقد مع قندوسي خلال انتقالات يناير الجارية.

المصدر شدد على أن الأمر لم يتخط عرض اللاعب على النادي بواسطة وكلاء.

وأوضح المصدر أن الزمالك يركز خلال الفترة الحالية على محاولة ضم جون إيبوكا وعبد الله السعيد.

قندوسي

ويبلغ قندوسي 24 عامًا ويلعب في خط الوسط، وهو أحد ناشئي وفاق سطيف، ويلعب مع الفريق الأول منذ 2019.

ويتواجد قندوسي في صفوف منتخب الجزائر المشارك في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وشارك قندوسي أساسيًا في أول مباراتين للجزائر في دور المجموعات أمام ليبيا وإثيوبيا.

وكان الزمالك قد تعاقد مع المغربي زكريا الوردي في الصيف الماضي، لكن اللاعب فسخ عقده سريعا وعاد بعدها لصفوف الرجاء.

ويمتد عقد قندوسي مع وفاق سطيف حتى صيف 2024، وبالتالي لا يحق له الرحيل مجانًا.

وفاق سطيف أحمد قندوسي الزمالك
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