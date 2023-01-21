وكيل كامافينجا يكشف موقف اللاعب وريال مدريد من الانضمام لـ أرسنال

كشف جوشوا بارنت وكيل إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد موقف اللاعب من الانضمام إلى أرسنال في سوق الانتقالات الشتوية.

اسم كامافينجا ارتبط بانتقال إلى أرسنال على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور أي حتى نهاية الموسم.

وقال وكيل اللاعب الفرنسي عبر تصريحات نشرها فابرزيو روما الصحفي المختص في سوق الانتقالات: "لا حقيقة لذلك. بالطبع جميع الأندية تريد التعاقد معه".

وأضاف "لكن كامافينجا سعيد في ريال مدريد والأمر مماثل بالنسبة لـ ريال مدريد".

كامافينجا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2021 ويرتبط بعقد يستمر حتى 2027.

ولا يلعب اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بشكل منتظم في خط وسط ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ولم يسجل كامافينجا مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 26 مباراة خاضها بقميص الفريق

على الجانب الآخر، وحسبما نشرت صحيفة "إيفينيج ستاندر" فإن أرسنال وضع كامافينجا كخطة مؤقتة من أجل حل أزمة النقص العددي في خط وسط الفريق.

ويريد أرسنال التعاقد مع كامافينجا على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور أي حتى نهاية الموسم الجاري من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

ويعاني أرسنال على صعيد أكثر من مركز لقلة البدائل أبرزهم الهجوم والوسط.

ولم يضع المدفعجية الأولوية هذا الشتاء للتعاقد مع لاعب خط وسط، وضم بالفعل الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد من برايتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني بينما يستعد المدافع البولندي جاكوب كيويور للانتقال من سبيتسيا.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد غدا الأحد في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.