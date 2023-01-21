قد يزامل تريزيجيه.. تقرير تركي: طرابزون يرغب في التعاقد مع النني

السبت، 21 يناير 2023 - 12:43

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال

يرغب فريق طرابزون سبور في التعاقد مع محمد النني لاعب أرسنال وفقا لموقع فوتوماك التركي.

وفقا للموقع التركي فإن عبد الله أفتشي مدرب طرابزون سبور والذي سبق له الإشراف على تدريب النني مع بشكتاش هو من أوصى بالتعاقد مع اللاعب.

النني كان قد مدد تعاقده مع أرسنال حتى نهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني.

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وسبق للنني اللعب في الدوري التركي مع فريق بشكتاش في 2020 عندما انتقل للفريق على سبيل الإعارة قادما من أرسنال.

ولعب النني مع بشكتاش 36 مباراة ونجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة أربعة أهداف.

وفي حال انضمامه لطرابزون سبور سينضم النني لزميله في منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه والذي انتقل للفريق التركي في بداية الموسم الحالي.

النني الذي لم يمدد عقده مع أرسنال حتى الآن شارك منذ بداية الموسم في 8 مباريات وسجل خلالهم هدف وحيد وغاب عن فترة طويلة بسبب تعرضه للإصابة.

بشكل عام فإن النني انضم لأرسنال في عام 2016 وأسهم في تتويج الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الدرع الخيرية مرتين.

محمد النني أرسنال طرابزون سبور
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