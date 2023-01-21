الاتحاد السعودي: نود رؤية ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددا

السبت، 21 يناير 2023 - 12:37

كتب : FilGoal

ميسي ورونالدو

علق الاتحاد السعودي لكرة القدم على إمكانية انضمام الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أحد أندية المملكة خلال الموسم المقبل.

وربطت بعض التقارير بين ميسي ونادي الهلال بعدما نجح غريمه النصر في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "حتى الآن لا نعلم شيئا عن إمكانية انتقال ميسي للدوري السعودي ولكني لا أخفي رغبتنا في رؤيته يوما في دورينا".

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وأضاف "الاتحاد السعودي يعمل دائما من أجل الارتقاء بالكرة السعودية، وبالطبع نود رؤية ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددا، لكن الحقيقة نحن لا نعلم شيئا عن إمكانية حدوث ذلك في الوقت الحالي".

فابريزيو رومانو الصحفي بشكبة سكاي سبورت إيطاليا نفى الشائعات التي تحدثت عن تلقي ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان لعرض من الهلال السعودي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن ميسي قد تلقى عرضا من الهلال للحصول على خدماته في الموسم المقبل مقابل 250 مليون يورو سنويا.

وقال رومانو إن ميسي لم يتلق أي عروض من الهلال لضمه على الرغم من الشائعات التي خرجت في الأيام الماضية.

وفقا لرومانو فإن ميسي يتفاوض حاليا مع باريس سان جيرمان لتمديد تعاقده مع الفريق والمفاوضات تسير بشكل جيد.

النصر السعودي كان قد تعاقد مع كريستيانو رونالدو خلال شهر يناير الحالي بعقد يمتد لموسمين ونصف لذلك ربط البعض ميسي بالتعاقد مع الهلال لاستكمال منافستهما التي استمرت لسنوات في أوروبا.

ويلعب ميسي بقميص باريس سان جيرمان منذ صيف 2021 وشارك خلال 54 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 29 بجميع المسابقات.

وتوج ميسي مؤخرا مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022، بالفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

الهلال باريس سان جيرمان
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