إيفننج ستاندر: خطة مفاجئة.. أرسنال يريد استعارة كامافينجا

السبت، 21 يناير 2023 - 12:03

كتب : FilGoal

إدوارد كامافينجا - ريال مدريد × سيلتا فيجو

في "خطة مفاجئة"، يرغب نادي أرسنال الإنجليزي في استعارة إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية.

وحسبما نشرت صحيفة "إيفينيج ستاندر" فإن أرسنال وضع كامافينجا كخطة مؤقتة من أجل حل أزمة النقص العددي في خط وسط الفريق.

ويريد أرسنال التعاقد مع كامافينجا على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور أي حتى نهاية الموسم الجاري من أجل ضمان التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

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كامافينجا انضم إلى ريال مدريد في صيف 2021 ويرتبط بعقد يستمر حتى 2027.

ولا يلعب اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بشكل منتظم في خط وسط ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

ولم يسجل كامافينجا مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي في 26 مباراة خاضها بقميص الفريق.

ويعاني أرسنال على صعيد أكثر من مركز لقلة البدائل أبرزهم الهجوم والوسط.

ولم يضع المدفعجية الأولوية هذا الشتاء للتعاقد مع لاعب خط وسط، وضم بالفعل الجناح البلجيكي لياندرو تروسارد من برايتون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني بينما يستعد المدافع البولندي جاكوب كيويور للانتقال من سبيتسيا.

وسبق وذكرت "ذا أثليتك" أن أرسنال يهدف إلى تعزيز خط الوسط بشكل كبير لكن في الصيف بالتعاقد مع ديكلان رايس من وست هام يونايتد.

ويعتلي أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.

أرسنال ريال مدريد إدواردو كامافينجا
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