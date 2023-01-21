منافس الأهلي – الهلال يقترب من ضم مدافع الوداد المغربي

السبت، 21 يناير 2023 - 11:42

كتب : FilGoal

الهلال السوداني

اقترب نادي الهلال السوداني من ضم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية فإن الهلال دخل في مفاوضات قوية مع الوداد بشأن المدافع الكونغولي أرسين زولا.

وأوضحت التقارير أن الكونغولي فلورون إبيينجي مدرب الهلال يتمسك بضم مواطنه قبل خوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويقع الهلال السوداني مع الأهلي ضمن المجموعة الثانية في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا رفقة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

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وكان الهلال قد تعاقد منذ أيام مع عماد الدين صلاح "الصيني" في سوق الانتقالات الشتوية بعد فسخ تعاقده مع المريخ.

وذكر الهلال أنه تعاقد مع عماد الصيني لمدة ثلاث سنوات، أي حتى 2025.

صانع الألعاب السوداني رحل عن الهلال صيف 2017 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي ذهابا في السودان بين 17 أو 18 فبراير المقبل.

الوداد الهلال أرسين زولا
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