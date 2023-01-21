يوفنتوس يقدم استئنافا أخيرا ضد قرار خصم 15 نقطة في الدوري الإيطالي

السبت، 21 يناير 2023 - 11:14

كتب : FilGoal

يوفنتوس

قدم نادي يوفنتوس الإيطالي استئنافه الأخير ضد قرار خصم 15 نقطة من رصيده في ترتيب جدول الدوري الإيطالي.

وجاء ذلك عبر بيان نشره على الموقع الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي.

وجاء البيان كالآتي:

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"أمرت محكمة الاستئناف الفيدرالية بخصم 15 نقطة من يوفنتوس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي على الجانب الرياضي، فيما قررت إيقاف فيديريكو تشيروبيني (المدير الرياضي) من تنفيذ الأنشطة في سياق الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدة 16 شهرًا، مع طلب التمديد.

ووفقا للقرار الصادر فهذا يعني أن محكمة الاستئناف رفضت قرار المحكمة الاتحادية الوطنية التي بدورها برأت يوفنتوس والأطراف الأخرى المتهمين بسبب عدم وجود أي مخالفة تأديبية فيما يتعلق ببعض صفقات انتقال اللاعبين والأرباح في الدفاتر المالية.

لذلك، يعلن نادي يوفنتوس أنه قرر تقديم استئنافا إلى مجلس الضمان الرياضي "اللجنة الأولمبية الإيطالية" من أجل شرح وتوضيح أسباب القرار".

ما هي القصة؟

محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي أصدرت قرارا بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الدوري الإيطالي بسبب المخالفات المالية.

وكان جوزيبي تشينه المدعي العام للاتحاد الإيطالي طلب بخصم 9 نقاط من يوفنتوس وتوقيع عقوبات إيقاف على مسؤولي النادي بسبب المخالفات المالية صباح الجمعة.

كما قررت المحكمة إيقاف كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

وتراجع ترتيب يوفنتوس بعد هذه القرارات للمركز العاشر في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة.

وأدين يوفنتوس و10 أندية إيطالية أخرى، بسبب المخالفات المالية، وتمت تبرئة بقية الأندية عدا السيدة العجوز.

يوفنتوس الدوري الإيطالي
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