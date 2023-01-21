تقرير جزائري: جمال بلعمري يقود الوداد في كأس العالم للأندية

يضع نادي الوداد الرتوش الأخيرة على صفقة ضم المدافع الجزائري جمال الدين بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ بلعمري تعاقده مع نادي الخليج لظروف أسرية وفقا لما أعلن النادي السعودي.

وبحسب "الشروق" الجزائرية فإن الوداد اقترب من حسم صفقة التعاقد مع بلعمري لقيادة الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية.

ويستضيف المغرب منافسات مونديال الأندية في الفترة من 1 إلى 11 من شهر فبراير المقبل.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد (المستضيف) والأهلي (إفريقيا)، والهلال السعودي( آسيا).

صاحب الـ 33 عاما شارك خلال 9 مباريات بالموسم الحالي ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

في أبريل الماضي، فسخ بلعمري تعاقده بشكل رسمي مع قطر القطري بالتراضي وبات لاعبا حرا.

وشارك مع قطر القطري في 30 مباراة بالموسم الماضي، وسجل هدفين.

كما سبق لبلعمري اللعب بقميص الشباب السعودي وليون الفرنسي ومولودية الجزائر.

يذكر أن بلعمري توج بلقب أمم إفريقيا 2019 ولقب كأس العرب 2021 مع المنتخب الجزائري.