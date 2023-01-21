تقرير سعودي: أبها حدد بديل ميكيسوني

حدد نادي أبها اللاعب الأجنبي الجديد الذي سيحل محل لويس ميكيسوني لاعب الأهلي.

واتفق أبها مع الأهلي على قطع إعارة ميكيسوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية فإن أبها استقر على التعاقد مع مهاجما برازيليا ليحل محل ميكيسوني.

ولم يستطع اللاعب الموزمبيقي تثبيت أقدامه في صفوف النادي السعودي الذي قرر قطع إعارته بعدما تعاقد معه بداية الموسم لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مصير ميكيسوني

مصدر من النادي الأهلي قال في وقت سابق لـ FilGoal.com: "اتفقنا مع نادي أبها السعودي على إنهاء إعارة لويس ميكيسوني".

وأضاف "لكن اللاعب لن يعود إلى الأهلي وسنعيره إلى ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية".

وأتم تصريحاته "لا توجد فرص لكي يتواجد ميكيسوني مع الفريق في المرحلة المقبلة".

وشهدت الأيام الماضية تواصل مكثف من الجانب السعودي مع إدارة الأهلي لإنهاء إعارة اللاعب.

وحاول نادي أبها السعودي في الأيام الماضية فسخ استعارة لاعبه لويس ميكيسوني من الأهلي بشكل مبكر قبل 6 أشهر على نهايتها. إلا أن الأهلي في البداية رفض ذلك.

ولم يخض ميكيسوني إلا 4 مباريات بقميص أبها منذ انتقاله إليه مطلع الموسم، لم يسجل أو يصنع خلالها.

الجناح الأعسر صاحب الـ 27 عامًا سبق له اللعب في ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي الذي أعاره لـ تشيبا يونايتد ورويال إيجلز هناك في الدوري المحلي.

كما مثّل ميكيسوني فريق سونجو الموزمبيقي، قبل أن ينتقل إلى سيمبا في 2020 ويتألق في صفوفه ويخطف أنظار الأهلي الذي تعاقد معه مقابل 850 ألف دولار تقريبًا.

ويمتلك ميكيسوني 12 مباراة دولية مع منتخب موزمبيق، لكنه لم يظهر بقميصه منذ مارس الماضي.