مواعيد مباريات السبت 21 يناير 2023.. الزمالك والأهلي وقمة إنجلترا ومصر في مونديال اليد

السبت، 21 يناير 2023 - 10:41

كتب : FilGoal

هدف حسام حسن - الأهلي × الزمالك

يلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة الدوري المصري اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على مواعيد جميع مباريات اليوم من هــــنـــــا.

أخبار متعلقة:
رئيس استاد القاهرة: الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات.. والأرضية جاهزة لاستضافة القمة شبانة: التفاصيل المالية تفصل عودتي لـ الزمالك في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي.. وكيف يفكر كولر في حل أزمة الغيابات أمام الزمالك كرة سلة - الأهلي دون هزيمة يكبد الاتحاد خسارته الأولى.. والزمالك يخسر من الاتصالات

---------------------------------------------------------------

الدوري المصري

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف مساءً.

وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس بتعليقي مدحت شلبي وبلال علام وأون تايم سبورتس 2 بتعليق أيمن الكاشف.

كرة اليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد منافسه البحرين في الدور الرئيسي من منافسات كأس العالم في الرابعة والنصف عصرا عبر أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول منافسه تشيلسي على ملعب أنفيلد في الثانية والنصف ظهرا عبر بي إن سبورتس 4k.

ويلتقي ليستر سيتي مع برايتون على ملعب كينج باور في الخامسة مساء عبر بي إن سبورتس3 HD.

وفي التوقيت ذاته، يقابل بورنموث مع نوتنجام فورست عبر بي إن سبورتس 1 Extra، ووست هام يونايتد وإيفرتون عبر بي إن سبورتس 1 HD.

ويختتم اليوم الأول من مباريات الجولة الـ14 بمواجهة بين نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس عبر بي إن سبورتس 1 بريموم.

الدوري الإسباني

ولحساب الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، يواجه ريال فايكانو منافسه ريال سوسيداد في الثالثة عصرا عبر بي إن سبورتس 1 HD.

ويحل ريال بيتيس ضيفا على إسبانيول في الخامسة والربع مساء عبر بي إن سبورتس 1 HD.

ويستضيف أتليتكو مدريد نظيره بلد الوليد في السابعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 1 HD.

في حين تختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة إشبيلية وقادش في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 1 HD.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا يلتقي مع ليتشي ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة في الرابعة عصرا عبر أبو ظبي بريميوم 1.

نابولي يحل ضيفا على ساليرنيتانا في السابعة مساء عبر أبو ظبي بريميوم 1.

ويلتقي فيرونتينا مع في تورينو عبر أبو ظبي بريميوم 1 في العاشرة إلا ربع.

الزمالك الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
العشري: أقول لكم "مشوني".. لم أتسلم سموحة وهو ينافس على الدوري فرج عامر: تحسن الأجواء مع العشري صعب.. وأتوقع منافسة حسام حسن على لقب هداف الدوري رئيس استاد القاهرة: الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات.. والأرضية جاهزة لاستضافة القمة شبانة: التفاصيل المالية تفصل عودتي لـ الزمالك أحمد الشيخ: التوقيع لـ سموحة؟ أحترم تعاقدي مع غزل المحلة حتى آخر لحظة قام بتدخلات حاسمة.. محمود شبانة رجل مباراة كليوباترا وسموحة مرتضى لـ في الجول: متفائل بتحقيق الفوز على الأهلي.. وطلبت من اللاعبين مصالحة جمهورهم بكماشة "الأتزوري" وصناعة عمر صلاح.. سموحة يحقق انتصارا ثانيا على التوالي أمام كليوباترا
أخر الأخبار
وفاق سطيف: هذه تفاصيل عرض الزمالك لضم قندوسي.. وموعد الرد 42 ثاتيه | ميركاتو
وكيل كامافينجا يكشف موقف اللاعب وريال مدريد من الانضمام لـ أرسنال 22 دقيقة | ميركاتو
قد يزامل تريزيجيه.. تقرير تركي: طرابزون يرغب في التعاقد مع النني 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد السعودي: نود رؤية ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددا 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفننج ستاندر: خطة مفاجئة.. أرسنال يريد استعارة كامافينجا ساعة | ميركاتو
منافس الأهلي – الهلال يقترب من ضم مدافع الوداد المغربي ساعة | ميركاتو
يوفنتوس يقدم استئنافا أخيرا ضد قرار خصم 15 نقطة في الدوري الإيطالي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير جزائري: جمال بلعمري يقود الوداد في كأس العالم للأندية 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة 4 مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن