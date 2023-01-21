مواعيد مباريات السبت 21 يناير 2023.. الزمالك والأهلي وقمة إنجلترا ومصر في مونديال اليد

يلتقي الزمالك مع الأهلي في قمة الدوري المصري اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ14 من المسابقة.

ويحل تشيلسي ضيفا على ليفربول ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرف على مواعيد جميع مباريات اليوم من هــــنـــــا.

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الدوري المصري

يستضيف الزمالك نظيره الأهلي على استاد القاهرة الدولي في الثامنة والنصف مساءً.

وتنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس بتعليقي مدحت شلبي وبلال علام وأون تايم سبورتس 2 بتعليق أيمن الكاشف.

كرة اليد

يواجه منتخب مصر لكرة اليد منافسه البحرين في الدور الرئيسي من منافسات كأس العالم في الرابعة والنصف عصرا عبر أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

يواجه ليفربول منافسه تشيلسي على ملعب أنفيلد في الثانية والنصف ظهرا عبر بي إن سبورتس 4k.

ويلتقي ليستر سيتي مع برايتون على ملعب كينج باور في الخامسة مساء عبر بي إن سبورتس3 HD.

وفي التوقيت ذاته، يقابل بورنموث مع نوتنجام فورست عبر بي إن سبورتس 1 Extra، ووست هام يونايتد وإيفرتون عبر بي إن سبورتس 1 HD.

ويختتم اليوم الأول من مباريات الجولة الـ14 بمواجهة بين نيوكاسل يونايتد وكريستال بالاس عبر بي إن سبورتس 1 بريموم.

الدوري الإسباني

ولحساب الجولة الـ18 من الدوري الإسباني، يواجه ريال فايكانو منافسه ريال سوسيداد في الثالثة عصرا عبر بي إن سبورتس 1 HD.

ويحل ريال بيتيس ضيفا على إسبانيول في الخامسة والربع مساء عبر بي إن سبورتس 1 HD.

ويستضيف أتليتكو مدريد نظيره بلد الوليد في السابعة والنصف مساء عبر بي إن سبورتس 1 HD.

في حين تختتم مباريات اليوم الأول بمواجهة إشبيلية وقادش في العاشرة مساء عبر بي إن سبورتس 1 HD.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا يلتقي مع ليتشي ضمن منافسات الجولة الـ19 من المسابقة في الرابعة عصرا عبر أبو ظبي بريميوم 1.

نابولي يحل ضيفا على ساليرنيتانا في السابعة مساء عبر أبو ظبي بريميوم 1.

ويلتقي فيرونتينا مع في تورينو عبر أبو ظبي بريميوم 1 في العاشرة إلا ربع.