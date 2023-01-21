العشري: أقول لكم "مشوني".. لم أتسلم سموحة وهو ينافس على الدوري

انتقد طارق العشري المدير الفني لـ سموحة، تصريحات فرج عامر رئيس النادي، والضغط الواقع عليه خلال الفترة الماضية.

العشري قاد سموحة للفوز في الدوري للمرة الثانية على التوالي، بتغلبه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في استاد القاهرة مساء الجمعة.

لكنه ظهر منفعلا للغاية أثناء حديثه عبر أون تايم سبورتس 2 عقب اللقاء.

وقال العشري تعليقا على أزمته المشتعلة مع فرج عامر: "مصر كلها تعرف من هو طارق العشري، أنا حاصل على 4 بطولات، أنا من غيّر تاريخ كرة القدم في مصر وأول من لعب بطريقة 4-4-2".

وأضاف: "لن يمحي أحد تاريخي، لست ذاهبًا إلى سموحة لصناعة اسمي، اسمي كبير ولا ألقي اعتبارًا لما يقال عني، أنا لا أرد على هذه الإهانات، ولكن للصبر حدود".

وشدد: "لم تجمعني أي جلسة برئيس النادي، أنا صابر ومستمر بسبب تمسك خماسي مجلس الإدارة".

وأضاف في نبرة حادة: "لكن لو مش عاجب، مشوني، أقول لكم مشوني، لو رأيتم أنني لا أؤدي دوري، مشوني".

وأكد: "لا أقبل أن يصل الأمر إلى الإهانات، لا أحد يتقبل ذلك، أنا صبور وأركز على عملي ولا أحب الحديث".

وتابع: "لم أتسلم سموحة وهو ينافس على لقب الدوري، بل إنه فريق يحتل المركز الرابع أو السادس أو العاشر أو يصارع على الهبوط، لكننا اليوم بصدد مشروع جديد ومجلس الإدارة متفهم ذلك".

وناشد: "أريد الهدوء لأتمكن من النجاح، لدي اسم كبير ولن أبني اسمي في سموحة، بل أنا الإضافة لنادي سموحة".

وأوضح: "أنا منزعج للغاية، كيف يصدر هذا الكلام من مسؤول في سموحة ويتحدث عني بهذا الشكل الفظيع!".

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وتحدث عن سوق الانتقالات: "لم أكن أرغب في استقدام زياد طارق طبعًا، فُرض عليّ، ورغم ذلك تحدثت معه وقلت له إنني لن أظلمه وسأعطيه دقائق عندما ينسجم مع الفريق، رفضت التعاقد معه لأني أمتلك لاعبين في مركزه".

وأكمل: "خالد عبد الفتاح رحل دون موافقتي. من هو المدرب؟ لماذا لا ينزل رئيس مجلس الإدارة ليمرن الفريق؟ أنا صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في الفريق، ولن يشارك أي لاعب دونًا عن إرادتي".

وأضاف: "استطعنا تكوين فريق مجانًا بعد أن كان سموحة ينفق الملايين، إلى متى ستظل معتمدًا على الإعارات وتلمّع أندية الفرق الأخرى؟ أنا أكافح لتحقيق النجاح ولا أشتري النجاح".

وسُئل العشري عن سبب استبعاد الهاني سليمان، فأجاب: "لن أرد، مصر كلها ترد، لم أخسر المباراة فنيًا".

وعما إذا كان قد "فوّت" مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، قال العشري: "لم أقل ذلك، الهاني سليمان يجب أن يبتعد تلك الفترة تمامًا، هو غير مركز فنيًا".

وأتم معلقا على الانتقادات التي طالته لتواجد نجله في جهازه الفني: "نجلي يعمل معي منذ 4 سنوات في حرس الحدود والمصري وطلائع الجيش وأخيرًا سموحة، هو مدرب محترم وحاصل على رخص من الاتحادين الدولي والإفريقي".





































































وسجّل ثنائية سموحة أمام سيراميكا كليوباترا محمد عصام وبنجامين بواتنج ثنائية سموحة في مباراة عصيبة.

ليرفع سموحة رصيده إلى 16 نقطة في المركز 11 بعد أن حقق انتصاره الثالث.

بينما تجمّد رصيد كليوباترا عند 16 نقطة، لكنه يتواجد في المركز العاشر بفارق الأهداف عن سموحة.

وحقق سموحة فوزين متتاليين في الدوري لأول مرة هذا الموسم، بعد أن تغلب على طلائع الجيش في الجولة الماضية.

وتعرّف أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا لأول هزيمة في مسيرته أمام سموحة -فريقه السابق-، بعد أن فاز عليه في 4 مرات سابقةن وتعادل في مناسبة.

بينما حقق طارق العشري المدير الفني لـ سموحة فوزه الخامس على أحمد سامي، مقابل هزيمة وتعادل.

ولعب سموحة المباراة بأسلوب دفاعي بحت عرف تراجع كل أفراده تقريبًا داخل منطقة جزاء الفريق أغلب فترات اللقاء، ليحقق الانتصار على الطريقة الإيطالية مرتديًا الزي الأزرق "الأتزوري".

إيبوكا رغم الأنباء

تزامنًا مع ارتفاع حدة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية رحيله، واصل جون إيبوكا الظهور بشكلٍ أساسي في هجوم سيراميكا كليوباترا.

أحمد سامي دفع بقوته الهجومية الضاربة، فأقحم أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم وميدو جابر رفقة إيبوكا.

كما واصل سامي التعويل على عامر عامر في حراسة المرمى على حساب محمد بسام.

ظهور آخر غير اعتيادي في حراسة المرمى حدث في تشكيل سموحة، وهو مشاركة عمر صلاح على حساب الهاني سليمان المصاب.

بداية كرباجية

الانطلاقة كانت نارية، بل كادت أن تشهد هدفًا خارقًا بواسطة حسام حسن الذي أطلق تسديدة كرباجية من مسافة بعيدة تصدى لها عامر ببراعة بعد مرور 3 دقائق من عمر المباراة.

الرد جاء سريعًا بعد 3 دقائق، فأرسل ميدو جابر عرضية من الجهة اليمنى قابلها ريان برأسية ممتازة، قابلها عمر صلاح بتصدٍ غير عادي منع اهتزاز شباكه مبكرًا.

الدور جاء على محمد إبراهيم في الدقيقة العاشرة عندما انطلق من الجهة اليسرى وأطلق تسديدة يمينية صاروخية علت العارضة.

سموحة المنكمشف دفاعيًا حاول التهديد في الدقيقة 33 بواسطة مكرونة الذي أطلق تسديدة عرضية لم تجد من يقابلها.

الحارس يصنع

هجمة مكرونة كانت بمثابة الإنذار، لأن التنفيذ حل في الدقيقة 38 بواسطة محمد عصام الذي تقدّم بالهدف الأول لـ سموحة بضربة رأسية بعد كرة طولية نفذها حارس مرماه عمر صلاح ودافع عنها حسام حسن ليتيح لزميله عصام تسجيلها.

ويعد ذلك الهدف هو الأول في مسيرة محمد عصام بالدوري المصري الممتاز.

حصار

الشوط الثاني كان في اتجاه واحد، ففرض كليوباترا حصارًا هائلًا على سموحة الذي دافع باستماتة عن مرماه.

إيبوكا حاول التسجيل من ركلة حرة مباشرة بعيدة المدى في الدقيقة 47، لكن تسديدته القوية جاورت القائم.

أصحاب الأرض اقتربوا بشدة في الدقيقة 48 بعد عرضية إبراهيم نحو ريان، لكن تدخُل محمود شبانة الحاسم في آخر لحظة منع هدفًا مؤكدًا.

ريان لم يتوقف، فعاد وهدد في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية لمسها عمر صلاح ببراعة، لكن الحكم أعلن عن ركلة مرمى.

الوضع اشتعل في الدقيقة 60 عندما دخل ريان وطارق العشري في مناوشات على خط الملعب.

مشاركة إيبوكا في المباراة انتهت بحلول الدقيقة 77، ليعوضه صلاح محسن في هجوم سيراميكا.

بعدها ظهر محمد عنتر لأول مرة بقميص سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84 ودخل بدلا من ميدو جابر.

رصاصة الرحمة

بعد شوط كامل دون هجمات، استطاع سموحة أخيرًا مباغتة كليوباترا بهجمة مرتدة بدأها عمر صلاح بتمريرة طولية لمست رأس رجب نبيل بعد تدخل مع حسام حسن، لتستقر أمام البديل بنجامين بواتنج الذي أودعها في شباك عامر مطلقا رصاصة الرحمة على أصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ليرفع المهاجم الغاني رصيده إلى هدفين في الموسم الحالي، ويسجل لأول مرة منذ أن هز شباك أسوان يوم 8 ديسمبر الماضي في مباراة الجولة السادسة.