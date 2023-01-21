الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة بحري
السبت، 21 يناير 2023 - 01:17
كتب : رضا السنباطي
انتهى الدور الأول من مجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.
وأنهى نادي دكرنس منافسات الدور الأول من دوري الدرجة الثانية متصدرا لمجموعة بحري.
تعرف على ترتيب مجموعة بحري بعد نهاية الدور الأول:
تم تسجيل 216 هدفا في مجموعة الصعيد.
وإليكم ترتيب هدافي مجموعة الصعيد:
1 - محمود عبد الله "بصلة" – كفر الشيخ (7 أهداف)
2 – مؤمن حسن – جمهورية شبين (6 أهداف)
3 – إسلام سمير – بلدية المحلة (5 أهداف)
3 – أحمد جمعة – بروكسي (5 أهداف)
4 – وحيد محسن – بلدية المحلة (4 أهداف)
4 – ميدو جمال – طنطا (4 أهداف)
4 – أحمد العوضي – المنصورة (4 أهداف)
4 – أليو بدارا – الأولمبي (4 أهداف)
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