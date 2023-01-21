الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة القاهرة
السبت، 21 يناير 2023 - 01:12
كتب : رضا السنباطي
انتهى الدور الأول من مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية.
استعاد القناة صدارة ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية المصرية بالفوز في ظل مزاحمة ثنائية من السكة الحديد وزد.
تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الدور الأول:
تم تسجيل 251 هدفا في مجموعة الصعيد.
وإليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة:
1 علي حسين – وادي دجلة (9 أهداف)
2 – إسماعيل بامبا – بتروجت (6 أهداف)
2 - عمرو مصطفى – منتخب السويس (6 أهداف)
3 – محمد سمير – زد (5 أهداف)
3 – كريستوفر ميندوجا - الترسانة (5 أهداف)
3 – محمود دياسطي – وادي دجلة (5 أهداف)
3 – جون أفيري – بورتو السويس (5 أهداف)
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