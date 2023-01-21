الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة الصعيد

السبت، 21 يناير 2023 - 01:07

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

انتهى الدور الأول من مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية.

وأنهى لافيينا الدور الأول من مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية في الصدارة بفارق نقطة عن منافسه بترول أسيوط.

تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد نهاية الدور الأول:

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تم تسجيل 273 هدفا في مجموعة الصعيد.

وإليكم ترتيب هدافي مجموعة الصعيد:

1 – رجب مارو – لافيينا (9 أهداف)

2 – حسام إيفونا – الجونة (7 أهداف)

2 – مصطفى صدفة – بترول أسبوط (7 أهداف)

3 – هشام نيمار – لافيينا (5 أهداف)

3 – وليد عطية - بترول أسيوط (5 أهداف)

3 – حمادة جلال – النصر للتعدين (5 أهداف)

3 – إبراهيم السامولي – أسمنت أسبوط (5 أهداف)

الدرجة الثانية مجموعة الصعيد ترتيب الهدافين
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