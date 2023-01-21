فرج عامر: تحسن الأجواء مع العشري صعب.. وأتوقع منافسة حسام حسن على لقب هداف الدوري

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه من الصعب أن تتحسن الأجواء مع طارق العشري المدير الفني للفريق، ويرى أن حسام حسن يمتلك فرصة المنافسة على لقب هداف الدوري المصري.

وانتصر سموحة على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في الجولة 14 من الدوري المصري.

وقال فرج عامر عبر قناة المحور: "من الصعب أن تتحسن الأجواء مع طارق العشري، لأنه ضم لاعبين للنادي كلفت عشرات الملايين وبعد ذلك كتب بخط يده إنه لا يريد استمرارهم، فكيف أقبل ذلك؟".

وأضاف "وعندما أراد تدعيم الفريق حاول ضم لاعبين من نفس المستوى، ويعاند لعدم لعب زياد طارق لأن رئيس النادي الذي ضمه".

وأكمل "أنا رئيس النادي ولن أسكت عن أي خطأ، وأقول إن الأداء سيء رغم الفوز أمام سيراميكا كليوباترا والفريق شكله لم يكن أفضل شيء".

وتابع "ليس لدي مشكلة شخصية مع العشري وأنا مسؤول أمام الله وأعضاء النادي".

وعن سبب تألق حسام حسن مع سموحة أجاب قائلا: "هو ابني وقائد الفريق ويجد نفسه في سموحة ويلعب بهدوء وفرصة لعبه في سموحة أكبر وإذا كان غير موفقا فسيواصل اللعب وكل ذلك ليس موجودا في الأهلي".

وأوضح "بيتسو موسيماني لم يقدم له فرصة كبيرة في الأهلي كما أن الضغوط هناك كبيرة وهذا ليس عيبا في الأهلي، ولم يكن موفقا في الأهلي كما يحدث مع سموحة".

وأردف "مع سموحة سجل 3 أهداف خلال 3 مباريات، وأتوقع إنه سينافس على لقب هداف الدوري الموسم الحالي إذا سنحت له الفرصة والمساندة من زملائه".

وعن استبعاد الهاني سليمان أمام سيراميكا كليوباترا قال: "أحب الهاني سليمان وكان في غير تركيزه في المباراة الماضية أمام الأهلي، وأنا مع استبعاده وهذا لمصلحته ومصلحة النادي".

وأتم عن مستقبل محمود شبانة قائلا: "نسير في تلك الصفقة يوما تلو الآخر".