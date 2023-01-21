رئيس استاد القاهرة: الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات.. والأرضية جاهزة لاستضافة القمة

السبت، 21 يناير 2023 - 00:28

كتب : FilGoal

ستاد القاهرة

شدد وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة على جاهزية أرضية الملعب لاستضافة القمة بين الزمالك والأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك لحساب الجولة 14 من الدوري المصري السبت 21 يناير.

وقال رئيس هيئة استاد القاهرة عبر أون تايم سبورتس 2: "نادي الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات تخص مباراة القمة بما إنه صاحب الأرض".

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وأضاف "قبل المباراة بساعة يعطي إداري الفريق تعليمات للمدير الشؤون الزراعية لرش أرضية الملعب قبل المباراة بساعة أو نصف ساعة".

وأوضح "النادي صاحب الأرض له مطلق الحرية في عملية رش أرضية الملعب".

وأتم "منذ 4 أيام أجرينا اختبارات للتأكد من جاهزية أرض استاد القاهرة للمباراة حال هطول الأمطار بشكل مفاجئ".

واستضاف استاد القاهرة يوم الخميس مباراة البنك الأهلي والاتحاد، ثم في اليوم التالي مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة قبل القمة المصرية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة في الدوري.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد 31 نقطة من 13 مباراة.

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