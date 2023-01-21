شبانة: التفاصيل المالية تفصل عودتي لـ الزمالك

كشف محمود شبانة مدافع سموحة اقترابه من العودة لـ الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويقضي شبانة الموسم الجاري معارا من صفوف الزمالك، ويرغب الأخير في استعادة مدافعه.

وقال شبانة عقب المباراة عبر أون تايم سبورتس 1: "تحدث معي إسماعيل يوسف مدرب الزمالك وأخبرني أنني سأتواجد مع الفريق الفترة المقبلة بعد مباراة طلائع الجيش".

وأضاف "طارق العشري المدير الفني لـ سموحة استأذن من مرتضى منصور رئيس الزمالك أن أخوض مباراة الأهلي، وخلال الأيام المقبلة سأقطع الإعارة للعودة للزمالك من جديد".

وأكمل "هناك بند في حالة قطع الإعارة، أن يُخصم راتبي المدفوع من سموحة من قيمة التعاقد، والأمر يعود للإدارة المالية الآن لإنهاء التفاصيل".

وأردف "أريد العودة للزمالك وهذا حلم بالنسبة لي، وأريد أن أكون على قدر المسؤولية ومنه انضم لمنتخب مصر".

وأتم "أتمنى فوز الزمالك على الأهلي في القمة".

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن الزمالك أرسل الخطاب إلى سموحة يخطره خلاله بقطع الإعارة التي كانت ممتدة لمدة موسم.

وخاض شبانة 11 مباراة الموسم الجاري بقميص سموحة دون أن يسجل أو يصنع.

وفاز المدافع البالغ 27 عاما بجائزة رجل مباراة فريقه ضد سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بالفوز 2-0.