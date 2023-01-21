في قمة دور الـ 32.. مارسيليا يطيح بـ رين من كأس فرنسا

السبت، 21 يناير 2023 - 00:22

كتب : FilGoal

ماتيو جيندوزي - مارسيليا

تأهل أوليمبيك مارسيليا إلى دور الـ 16 لكأس فرنسا، بفوزه الصعب على ضيفه رين بهدفٍ دون رد في استاد فيلودروم.

وسجل ماتيو جيندوزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

ليكون مارسيليا أول المتأهلين من مباريات دور الـ 32 في انتظار بقية النتائج على مدار الأيام الثلاثة التالية.

وكاد مارسيليا أن يتقدم متقدما بواسطة لاعبه الجديد رسلان مالينوفسكي بعد مرور 9 دقائق، لكنه كرته ارتدت من القائم.

ونجح مارسيليا في تسجيل هدفه الوحيد بعد هجمة مرتدة سريعة اختتمها جيندوزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء.

وكاد رين أن يدرك التعادل من كرة طائشة في الثانية الأخيرة من اللقاء، لكنها ارتدت من عارضة الحارس باو لوبيز.

ويسعى مارسيليا لاستعادة لقب كأس فرنسا الغائب منذ عام 1989، إذ حصد اللقب 10 مرات تاريخيًا.

ولعب مارسيليا المباراة دون مدافعه الإيفواري إيريك بايلي الموقوف لـ 7 مباريات بسبب طرده في المباراة الماضية من الكأس.

وضمن أبرز مباريات هذا الدور، يلعب أوليمبيك ليون أمام شامبيري فريق القسم الخامس، وليل أمام باو فريق القسم الثاني، ونانت أمام توان فريق القسم الخامس، ولانس أمام بريست، وباريس سان جيرمان أمام بايز دو كاسيل فريق القسم السادس.

أوليمبيك مارسيليا كأس فرنسا
نرشح لكم
عودة بعد 68 يوما.. بايرن ميونيخ يفرط في نقطتين على أرض لايبزج خصم 15 نقطة من يوفنتوس في الدوري الإيطالي.. وإيقافات بالجملة لـ أنييللي ونيدفيد والبقية انتهت في الدوري الألماني - لايبزج (1) (1) بايرن ميونيخ.. تعادل عادل تشكيل بايرن ميونيخ - ظهور أول لـ يان سومر أمام لايبزج ديباي: أنا مقاتل مثل كوستا.. ولن أسجل أكثر من أسطورة أتليتكو مدريد حبس احتياطي دون كفالة.. تطورات مهمة في اتهام داني ألفيش بالاعتداء الجنسي من أجل مواصلة المعجزة.. كاسا بيا يتعاقد مع الياباني سوما بيلد: تين هاج اجتمع بـ ماركو رويس.. قائد دورتموند قد ينضم إلى مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة بحري 3 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة القاهرة 8 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب الهدافين بعد نهاية الدور الأول في مجموعة الصعيد 12 دقيقة | الدرجة الثانية
فرج عامر: تحسن الأجواء مع العشري صعب.. وأتوقع منافسة حسام حسن على لقب هداف الدوري 27 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس استاد القاهرة: الزمالك له الأحقية في أي ترتيبات.. والأرضية جاهزة لاستضافة القمة 51 دقيقة | الكرة المصرية
شبانة: التفاصيل المالية تفصل عودتي لـ الزمالك 57 دقيقة | الكرة المصرية
في قمة دور الـ 32.. مارسيليا يطيح بـ رين من كأس فرنسا 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأغلى في تاريخ الدوري الدنماركي.. ليستر سيتي يضم ظهير كوبنهاجن ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. إثارة كبيرة 2 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي 3 مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن 4 مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة