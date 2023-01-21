في قمة دور الـ 32.. مارسيليا يطيح بـ رين من كأس فرنسا

تأهل أوليمبيك مارسيليا إلى دور الـ 16 لكأس فرنسا، بفوزه الصعب على ضيفه رين بهدفٍ دون رد في استاد فيلودروم.

وسجل ماتيو جيندوزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

ليكون مارسيليا أول المتأهلين من مباريات دور الـ 32 في انتظار بقية النتائج على مدار الأيام الثلاثة التالية.

وكاد مارسيليا أن يتقدم متقدما بواسطة لاعبه الجديد رسلان مالينوفسكي بعد مرور 9 دقائق، لكنه كرته ارتدت من القائم.

ونجح مارسيليا في تسجيل هدفه الوحيد بعد هجمة مرتدة سريعة اختتمها جيندوزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك قبل نصف ساعة على نهاية اللقاء.

وكاد رين أن يدرك التعادل من كرة طائشة في الثانية الأخيرة من اللقاء، لكنها ارتدت من عارضة الحارس باو لوبيز.

ويسعى مارسيليا لاستعادة لقب كأس فرنسا الغائب منذ عام 1989، إذ حصد اللقب 10 مرات تاريخيًا.

ولعب مارسيليا المباراة دون مدافعه الإيفواري إيريك بايلي الموقوف لـ 7 مباريات بسبب طرده في المباراة الماضية من الكأس.

وضمن أبرز مباريات هذا الدور، يلعب أوليمبيك ليون أمام شامبيري فريق القسم الخامس، وليل أمام باو فريق القسم الثاني، ونانت أمام توان فريق القسم الخامس، ولانس أمام بريست، وباريس سان جيرمان أمام بايز دو كاسيل فريق القسم السادس.